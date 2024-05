Georg Steinhauser ziet ongebreidelde aanvalslust beloond op de Passo del Brocon

Bonjour Bardet

Team DSM-Firmenich PostNL neemt even de rol van UAE over in het peloton. Nu hun sprinter Fabio Jakobsen al even niet meer in koers is, kunnen ze all-in gaan voor Romain Bardet - en een eerste etappezege?



Gisteren had de Fransman het moeilijk bergop, vandaag lijkt hij beter in zijn vel te zitten.