Jouw gids voor de Ronde van Noorwegen: met rentree van Wout van Aert en Thibau Nys in favorietenrol

De laatste ritoverwinning was voor Alexander Kristoff in 'zijn' Stavanger. Tulett kende geen problemen en stak eindwinst op zak.

Mike Teunissen sprintte naar de zege in een ingekorte sneeuwetappe. De volgende dag was Thibau Nys aan het feest. De jonge Belg pakte er zijn 1e profzege door overtuigend de concurrentie achter zich te laten op een aankomst voor punchers.

Daarmee was het klassement al zowat beslist, want de andere 3 ritten zorgden niet voor grote verschuivingen.

Op Mount Fløyen, scherprechter van het WK tijdrijden in 2017, won Ben Tulett nipt voor ploegmaat Magnus Sheffield . De rest was 20 seconden of meer trager.

In 2023 zetten de mannen van Ineos Grenadiers de Ronde van Noorwegen naar hun hand. Dat deden ze al meteen in de klimproloog.

Kristoff sprint naar ritwinst in eigen land, Ineos boven in het eindklassement

Daarna resten nog twee relatief vlakke ritten. De slotetappe in en rond Stavanger gaat over glooiende wegen, maar ook dat zou een massasprint moeten worden.

Geen proloog, wel vier volwaardige ritten in de Ronde van Noorwegen dit jaar. Het zwaartepunt ligt in de eerste twee etappes met telkens een aankomst bergop.

De grootste naam aan de start is ongetwijfeld Wout van Aert. Na zijn smak in Dwars door Vlaanderen is hij hersteld van zijn breuken.

Of deze Ronde van Noorwegen een graadmeter zal zijn voor een eventuele Tour-deelname, is nog maar de vraag. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike beschreef het al als een 'voorzichtige rentree'.

Voor eindwinst is het moeilijk om een favoriet aan te duiden. Na zijn prestaties in de Ronde van Hongarije is Thibau Nys misschien wel de topfavoriet. De koninginnenrit kan lastig worden, maar in Hongarije toonde hij ook zijn klimmersbenen.

Echte grote klassementsmannen zijn er niet in Noorwegen. Visma-Lease a Bike stuurt naast Van Aert ook onder meer Bart Lemmen en Koen Bouwman.

Of mag thuisrijder Per Strand Hagenes voor eigen rekening rijden?