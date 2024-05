"Nog maar net pijnvrij", maar Tour is "niet uitgesloten": Wout van Aert staat voor meetmoment in Noorwegen

Na 2 maanden revalideren en trainen is Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) vanaf morgen eindelijk weer te bewonderen in koers. Hoe beleefde hij de afgelopen maanden, wat zijn de verwachtingen in de Ronde van Noorwegen en hoe ziet zijn verdere programma eruit? Sporza sprak met Mathieu Heijboer, de coach van Van Aert.

"Vooral van zijn ribben heeft hij heel lang last gehad. Wout ondervond hinder bij intensieve trainingen waarbij de borstkas fel uitzette door het diepe in- en uitademen."

De horrorval in Dwars door Vlaanderen heeft zowel fysiek als mentaal lang in het lijf gezeten van Wout van Aert .

"Wout was al sinds november bezig met die hoofddoelen in het voorjaar (de Ronde, Roubaix en de Giro). Hij heeft er veel opofferingen voor gedaan en wedstrijden links laten liggen."

"En dat was een ongelooflijke teleurstelling. Voor hemzelf en ook voor het team, want met Wout wilden we meerdere etappes winnen in de Giro."

"Wout had volledig toegeleefd naar de grote monumenten. Alles wees erop dat hij net voor zijn val in de beste vorm van het voorjaar was."

"Wout is vrij snel op een koersfiets kunnen overschakelen. Maar zijn conditie is momenteel niet te vergelijken met het niveau dat hij eind maart had."

"We hebben hem met een mountainbike en gravelfiets laten rijden zodat hij meer comfort had op de fiets."

"Tijdens zijn eerste training buiten op 17 april was Wout heel snel moe en had hij veel pijn", weet Heijboer.

"Wout rijdt Noorwegen in de eerste plek om weer in een peloton te kunnen rijden, zijn plekje te verdedigen en te zien wat er gebeurt als je 4 dagen op een rij presteert."

"Al zouden we niet achterovervallen als Wout al eens meedoet in een sprint. Hij heeft ons wel al vaker verrast", knipoogt Heijboer.

Hoge verwachtingen mogen we de komende 4 dagen dus niet koesteren in de Ronde van Noorwegen.

De Tour sluiten we zeker niet uit, maar het is ook niet gezegd dat dat de beste weg is richting de Spelen.

De ploeg beschouwt de Ronde van Noorwegen vooral als "een meetmoment", dat zal bepalen hoe zijn verdere programma er zal uitzien.

"De Olympische Spelen blijven bovenaan het lijstje van Wout staan."

"Na de Ronde van Noorwegen zullen we de balans opmaken waar Wout staat en wat de beste manier is om in topvorm naar Parijs te gaan."

Is de Tour rijden een optie voor Van Aert? "De Tour sluiten we zeker niet uit, maar het is ook niet gezegd dat dat de beste weg is richting de Spelen", zegt Heijboer.

"Door de gebeurtenissen in maart ligt alles nog open qua programma. Etappekoersen rijden in juni is een optie."

"Maar het is nog te prematuur om te zeggen welke koersen Wout de komende maanden zal rijden. Want stel dat hij in Noorwegen niet goed herstelt of weer last ervaart van zijn ribben."