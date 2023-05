Kristoff sprint naar ritwinst in eigen land, Ineos boven in het eindklassement

Dries De Bondt, Robbe Ghys en Arno Claeys waren de Belgen in de Noorse vlucht vandaag. Met 9 probeerden ze de massasprint te ontlopen, maar dat zat er nooit echt in. Op 25 kilometer van het einde had het peloton de vluchters weer te pakken.

In de massasprint werd Alexander Kristoff mooi gebracht door Rasmus Tiller en de Noor kon het in Stavanger afmaken. Hij haalde het voor Tobias Lund Andresen van Team DSM en Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Op zijn 35e is dit voor Kristoff de 88e profzege in zijn carrière.

Naast Jordi Meeus sprintte ook Thibau Nys, winnaar van de rit gisteren, naar een top 10-plek, net als Edward Planckaert en Vito Braet.

Thibau Nys belandde ook op de derde plaats op het eindpodium, achter het duo van Ineos-Grenadiers: Ben Tulett (GBr) en Magnus Sheffield (VS). Tulett is de opvolger van Remco Evenepoel, de eindwinnaar van vorig jaar in Noorwegen.