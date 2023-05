Explosieve Thibau Nys boekt in Noorwegen zijn eerste profzege

Trek - Segafredo slaat geen stappen over met Thibau Nys en brengt het goudhaantje rustig.

Maar de voormalige Europese kampioen bij de beloften groeit duidelijk en flirtte in de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije al met zijn eerste profzege. Twee weken geleden werd hij 2e in de Hongaarse slotrit.

In Noorwegen trekt hij die stijgende lijn vlotjes door. In de proloog eindigde hij 6e, gisteren werd hij 4e in ellendige weersomstandigheden.

En vandaag stond er geen maat op Nys. Op de hellende aankomst stond de rest niet op de foto.

Na de Belgische raket eindigde Edward Planckaert 2e voor leider Ben Tulett.

Nys is nu 3e in de stand op 23" van de Britse leider. De Ronde van Noorwegen eindigt morgen.