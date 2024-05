Vandoorne vergalt zijn race in Berlijn met kamikaze-manoeuvre, Da Costa wint

Stoffel Vandoorne heeft zelf een streep getrokken door mogelijke WK-punten in de 2e ePrix in Berlijn. De voormalige wereldkampioen probeerde zich in een te klein gat te wurmen en eindigde pas 18e. De overwinning was voor Antonio Felix da Costa.

In de eerste race in Berlijn zakte Stoffel Vandoorne van de 2e naar de 7e plek, bij de herkansing wou de ex-wereldkampioen de omgekeerde beweging maken.



Maar onze landgenoot was te gretig om zijn plek in de top 10 vast te houden. Toen Fenestraz een klein beetje ruimte liet in een bocht, vloog Vandoorne er veel te enthousiast in. Resultaat: een kapotte voorvleugel en een onnodige pitstop.



Vandoorne kreeg ook nog een tijdstraf van 5 seconden. Hij kwam niet meer in het stuk voor en eindigde 20e en laatste. Ploegmaat Jean-Eric Vergne kon met zijn DS Penske wel nog net in de top 10 eindigen.



Antonio Felix da Costa (Porsche), de wereldkampioen van 2020, boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. WK-leider Nick Cassidy, die de eerste race in Berlijn won, verstevigde zijn leidersplaats met de 2e plek.