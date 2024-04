Mathieu van der Poel gelooft in zegekansen in Luik, maar beseft: "Die jongens zijn allemaal betere klimmers dan ik"

vr 19 april 2024 19:45

In Luik-Bastenaken wil Mathieu van der Poel nog één keer knallen voordat hij een welverdiende vakantie aansnijdt. "Winnen is mogelijk, anders zou ik niet meedoen", blikt de wereldkampioen vooruit. "Maar de favorieten zijn niet op één hand te tellen, met Tadej Pogacar op kop."

Terwijl het gros van de Ardennen-renners bibberde en beefde tijdens de Waalse Pijl, draaide Mathieu van der Poel deze week zijn benen warm onder de Spaanse zon. Het vertrouwen opvijzelen hoefde niet na zijn magere prestatie in de Amstel Gold Race. "Want dat mindere resultaat deed me niet twijfelen aan mijn goede vorm van de voorbije weken", zegt Van der Poel. "Omdat mijn voorjaar sowieso al geslaagd was, kon ik het me permitteren om een beetje te gokken in de finale." "Dat draaide niet uit zoals gehoopt. Maar de beste renners in koers zaten voorin en Tom Pidcock werd de meer dan verdiende winnaar."

Mijn vorm is zeker goed genoeg om in Luik-Bastenaken-Luik een rol van betekenis te spelen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Met de conditie van Van der Poel zit het dus nog altijd snor. "Mijn vorm is zeker goed genoeg om in Luik-Bastenaken-Luik een rol van betekenis te spelen." "En dan heb ik het niet alleen over mezelf, maar ook over de ploegmaats. De resultaten laten het niet zien, maar ik zag in de Waalse Pijl een sterke Axel Laurance, Quinten Hermans en Søren Kragh Andersen." "Ik denk dat we met deze kwaliteit in de ploeg in staat moeten zijn om zondag iets moois te doen."

Meer dan enkel Pogacar

Van der Poel begrijpt wel waarom hij in tegenstelling tot de voorbije weken de favorietenlijstjes voor Luik niet aanvoert. "Je kan deze klassieker ook niet vergelijken met de kasseiklassiekers, waar ik door het uitvallen van Wout van Aert dé uitgesproken favoriet was", zegt de wereldkampioen.



"In Luik zijn de kanshebbers niet op één hand te tellen. Met op kop Tadej Pogacar. We hebben in de Strade Bianche gezien dat Tadej geen competitie nodig heeft om meteen in topvorm te zijn." Maar er is meer dan enkel Pogacar. "Tom Pidcock is er ook. Ik denk ook aan Richard Carapaz, Tiesj Benoot, Mattias Skjelmose, Maxim Van Gils, Dylan Teuns, noem maar op..." "Allemaal jongens die de voorbije week bewezen hebben dat ze in goeden doen te zijn en op papier betere klimmers zijn dan ikzelf."

Al wat er zondag nog bijkomt, is meer dan een kers op de taart. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)