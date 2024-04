Geen hondenweer in Luik-Bastenaken-Luik volgens weervrouw Sabine Hagedoren

Zware meteorologische toestanden in de Waalse Pijl afgelopen woensdag. Doorweekte, verkleumde en zelfs onderkoelde renners die ternauwernood of zelfs niet de finish halen. Moeten we hetzelfde scenario vrezen voor Luik-Bastenaken-Luik, weervrouw Sabine Hagedoren?

"De grillen van april hebben we woensdag volop kunnen zien en voelen. Die typische voorjaarsbuien komen wel vaker voor en in combinatie met de koude is dat nooit fijn om door te fietsen."

Onze weervrouw was niet echt verbaasd over de weersomstandigheden in de Waalse Pijl, maar voor La Doyenne van zondag voorspelt ze beterschap.

"Het ziet er voor dit weekend al heel wat beter uit. De buien zullen niet helemaal verdwijnen, maar ze zullen heel lokaal zijn en veel minder intens. Hier en daar zal de zon er zelfs doorkomen."

Dat zullen de renners graag horen. Maar de temperaturen blijven aan de frisse kant. "Meer dan 10 graden gaat er niet inzitten en er waait goed voelbare wind uit noordelijke richting, dus dat vergroot nog wat het koudegevoel", aldus Hagedoren.



Noordenwind, dat betekent wind op kop richting finish in Luik. Maar niet van het kaliber om de renners te verontrusten. "Het is een matige wind. Je voelt die wel, maar renners van dit niveau hebben daar geen last van."

Tot slot heeft onze weervrouw nog een vestimentaire tip: "Voor de lokale bui zullen de renners misschien een regenjasje nodig hebben, maar ik ga duimen dat het niet nodig is."