Onderkoeling in Waalse Pijl heeft vertrouwen van Mattias Skjelmose niet aangetast: "Ben in beste vorm ooit"

do 18 april 2024 17:35

Een volledig onderkoelde Mattias Skjelmose zorgde woensdag in de Waalse Pijl voor zorgwekkende beelden. Maar de Deen van Lidl-Trek herstelt snel en heeft vandaag al Luik-Bastenaken-Luik verkend. En daarin start hij zondag met grote ambities. "Ik geloof echt dat ik kan meedoen voor het podium", klinkt het strijdvaardig.

Van onderkoeling geen spoor meer bij Mattias Skjelmose tijdens een babbeltje met de pers, al lurkt de Deen tussendoor wel regelmatig van een hete kop koffie. "Het was de eerste keer dat ik het zó koud had", blikt Skjelmose nog eens terug op de Waalse Pijl van woensdag. De beelden waren best heftig: de Deen werd volledig onderkoeld van zijn fiets gedragen. Skjelmose legt zelf uit hoe het zo ver kon komen. "UAE Emirates ging aan toen de hagelstorm begon. Ik wilde volgen, maar daardoor slaagde ik er niet in een jasje aan te doen. Op dat moment voelde ik me ook nog vrij goed." Maar toen Skjelmose uiteindelijk zijn jasje kreeg op de top van de Muur van Hoei was het eigenlijk al te laat. "Ik had koud tot in het diepste van mijn vezels, ik geraakte niet meer warm. Toen ik afstapte bij de tweede passage op de Muur verloor ik de controle over mijn lichaam. Dat was heel beangstigend."

Toen ik afstapte bij de tweede passage op de Muur verloor ik de controle over mijn lichaam. Dat was heel beangstigend. Mattias Skjelmose

Ondanks de verontrustende beelden raakte Skjelmose er snel weer bovenop. "Met dank aan onze ploegdokter, die heel goed voor me gezorgd heeft. Hij gaf me dingen om weer op te warmen, zoals hete drankjes. Nadien ging het opnieuw beter, al voelde mijn lichaam alsof ik een monument gereden had." Had het "extreme weather protocol" in actie moeten treden? "Ik heb even gedacht dat ze de koers zouden stilleggen. Het zag er zo erg uit, omdat veel jongens zo koud hadden dat er geen weg terug meer was. Maar daarna was het wel verantwoord om te koersen. Dat zag je ook bij de vrouwen." "Mijn grootste fout was dat ik niet voorbereid was op de regen. De jongens van Uno-X Pro Cycling Team waren dat bijvoorbeeld wel. Die zullen misschien wat te warm gehad hebben bij het begin van de koers, maar dat heeft hen wel gered op het einde."

Dat Tadej Pogacar terugkeert, daar ben ik blij om. Hoe harder de koers, hoe beter voor mij. Mattias Skjelmose

De les voor Skjelmose: vaker het weerbericht checken. "Dat heb ik vandaag al wel een keer of tien gedaan", lacht hij. Die weersvoorspellingen noopten Lidl - Trek ook om de verkenning van Luik-Bastenaken-Luik al vandaag te doen in plaats van vrijdag. "Morgen is regen voorspeld en vandaag zou het droog blijven. Daarom zijn we er al vandaag op uitgetrokken. We hebben de laatste 95 kilometer verkend. De zone waar het echt begint." Het voorval van gisteren heeft het vertrouwen van Skjelmose in elk geval niet aangetast. "In de Amstel voelde ik me heel goed. Ik ben in mijn beste vorm ooit", verzekert de Deen. "Ik geloof echt dat ik zondag kan meedoen voor het podium. Dat Tadej Pogacar terugkeert, daar ben ik blij om. Hoe harder de koers, hoe beter voor mij."