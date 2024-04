Kies een kopvrouw: Kopecky of toch Vollering in Amstel Gold Race? "Ik sluit een-tweetje niet uit"

za 13 april 2024 12:20

Demi Vollering op 1, Lotte Kopecky op 2. Zo was het vorig jaar in de Amstel Gold Race bij de vrouwen. Krijgen we een herhaling van het scenario of wisselen ze van plek? "We moeten onze tactiek nog bepalen", blijft Kopecky voorzichtig.

Ze staat "met de voetjes weer op de grond", maar het fijne gevoel na haar overwinning in Parijs-Roubaix is nog niet verdwenen bij Lotte Kopecky. "Het was een heel speciaal gevoel om mijn grootste doel af te vinken", zegt ze. "De druk is er nu wel wat af, maar dat wil niet zeggen dat ik zondag niet het beste van mezelf wil laten zien. Is het niet voor mezelf, dan is het voor een ploegmaat van SD Worx-Protime." Rolt ze de rode loper uit voor ploegmate Demi Vollering, de winnares van vorig jaar? "Ik sluit een een-tweetje niet uit, al wordt dat niet evident." "Laat ons hopen dat we samen naar de finish kunnen gaan. We moeten nog spreken over de tactiek en wie naar voor wordt geschoven."

We zullen zien wat er nog in de tank zit, want het is al een heel lang seizoen geweest. Lotte Kopecky

Demi of Lotte? Ook Vollering hakt de knoop niet door. "Een nieuw een-tweetje zou schitterend zijn", zegt de Nederlandse.



"Vorig jaar hadden we wel vaker van die gekke capriolen en stonden we geregeld samen op het podium, ik hoop dat we dat dit jaar weer voor elkaar krijgen." Of Kopecky kans maakt op de zege, zal vooral afhangen van de vorm. "We zullen zien wat er nog in de tank zit, want het is al een heel lang seizoen geweest. Ik heb wel het gevoel dat ik hersteld ben van Parijs-Roubaix, dus ik hoop op frisse benen." "Vorig jaar werd ik 2e bij mijn eerste deelname, dus het ligt zeker binnen mijn mogelijkheden. Al is de concurrentie scherp."

Vollering: "We moeten Lidl-Trek isoleren"

Niet alleen de concurrentie binnen de ploeg is groot, met Lidl-Trek is ook een waardige tegenstander opgestaan. Het zadelt Kopecky op met een "dubbel gevoel". "Het is leuker als je erboven uitsteekt, maar we hebben ook al mooie wedstrijden gezien. We moeten hard strijden voor de zeges, dus dat is alleen maar goed voor de sport." Ook Vollering houdt rekening met Lidl-Trek. "We moeten er nog meer staan als een blok. Zo halen wij ook weer het beste uit onszelf en uit elkaar en dat is wel een leuke uitdaging." Hoe gaan ze het aanpakken? "Lidl-Trek heeft een heel sterk blok, dus misschien moeten we ervoor zorgen dat ze vroeg geïsoleerd komen te zitten en dat er een man-tegen-mangevecht komt", aldus Vollering. "Dan hebben Lotte en ik elkaar." "Een zware wedstrijd is het best voor ons, dat Lotte en ik het spel kunnen spelen. Welk spel? Dat ga ik nog niet vertellen, maar het zal afhangen van de koerssituatie. Zoiets zagen we ook al in de Strade. We moeten gewoon blijven communiceren tijdens de koers."

Joker Wiebes: "Ik weet nog niet wat mijn rol wordt"