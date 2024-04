Jouw gids voor de Amstel Gold Race (m/v): over de twee wereldkampioenen en hun uitdagers

za 13 april 2024 09:58

Het peloton draait dit weekend rondjes in Nederland. De mannen en vrouwen doen er een gooi naar winst in de Amstel Gold Race. Wie worden de opvolgers van Tadej Pogacar en Demi Vollering? Het is uitkijken naar de twee regenboogtruien, al zullen zij het niet cadeau krijgen.

Amstel Gold Race (m): zo was het vorig jaar:

Tadej Pogacar was vorig jaar de man met de grootste motor in de Amstel Gold Race. Al kreeg de Sloveen ook wat hulp van de motor van de auto van organisator Leo van Vliet. De koers brak open op 90 kilometer van de finish door Alpecin-Deceuninck. Een elitegroepje met daarin de latere winnaar is weg en na een valpartij in het peloton op de afdaling richting Loorberg is het duidelijk: de winnaar zit vooraan. Pogacar ontbindt daarna zijn duivels op de Eyserbosweg, alleen Tom Pidcock en Ben Healy schuiven mee. Bij de tweede versnelling van de Sloveen moet het duo wel lossen. Healy blijft nog een tijdje hangen op een twintigtal seconden, maar komt uiteindelijk niet meer terug en wordt 2e, Pidcock is 3e. Dat Pogacar tijdens zijn solo een tijdje in het zog van de auto van de koersdirectie mag rijden, is achteraf "the talk of the town".

Het parcours:

De Amstel Gold Race, dat is draaien en keren in Nederlands Limburg. En dat is dit jaar niet anders. Om 10.45 uur weerklinkt het startschot op de Markt in Maastricht. Rond 17 uur finisht de koers na 250 kilometer in Berg en Terblijt, ten zuidwesten van Valkenburg. Net als vorig jaar krijgen de renners 33 hellingen voor de wielen, zoals de Loorberg, het Drielandenpunt in Vaals, de Eyserbosweg, de Keutenberg en uiteraard de Cauberg. Daar moeten de renners twee keer over. Na de tweede passage is het nog 18 kilometer tot de finish. De top van de Bemelerberg ligt op 7 km van de streep. Op de Rijksweg kronen we uiteindelijk de winnaar.

Mathieu van der Poel tegen allen, en allen tegen Mathieu van der Poel. De wereldkampioen is na zijn zeges in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix meer dan ooit de favoriet om deze koers in zijn thuisland te winnen. 5 jaar geleden ging hij al eens met de zege lopen na een iconische koers. Van der Poel krijgt een team rond zich met daarin drie Belgen: Xandro Meurisse, Quinten Hermans en Gianni Vermeersch. Het is ook uitkijken naar Axel Laurance. Jasper Philipsen zou de Amstel ook rijden, maar hij krijgt rust. Wie moet de Nederlander het vuur aan de schenen leggen? Uittredend winnaar Tadej Pogacar is er niet bij, maar zijn ploeg zal toch willen scoren met Juan Ayuso. Hij was in vorm in het Baskenland. De nummers twee en drie van vorig jaar zijn er ook opnieuw bij met Ben Healy en Tom Pidcock. Bij Lidl-Trek is het uitkijken naar Mattias Skjelmose en ook de winnaar van de Brabantse Pijl, Benoît Cosnefroy, duiden we aan. Wie droomt van een Belgische winnaar moet kijken naar Dylan Teuns, Maxim Van Gils of Tiesj Benoot. Al zal die laatste binnen Visma-Lease a Bike wel concurrentie krijgen van Matteo Jorgenson.

Amstel Gold Race (v): zo was het vorig jaar

Bij de vrouwen was het SD Worx boven vorig jaar in Nederland met Demi Vollering op 1 en Lotte Kopecky op 2. Vooral voor Vollering smaakte dat zoet na twee 2e plaatsen. De koers bleef - ondanks een vroege aanval van Van Vleuten - lang gesloten. Het werd een afvallingskoers op de vele hellingen en SD Worx speelde het numerieke voordeel uit. Vollering ging aan op de uitloper van de Cauberg, Kopecky hield de rest in bedwang. De Belgische won dan nog het sprintje om plek 2, Shirin van Anrooij werd 3e.

Parcours:

Ook de vrouwen starten op de Markt in Maastricht en zij rijden 158 kilometer tot hun finish in Valkenburg. Na een aanloop over enkele hellingen gaat het peloton vier keer rond op de lokale lus van 18 kilometer. Dat wil zeggen: 4 keer de Geulhemmerberg, 4 keer de Bemelerberg en 5 keer de Cauberg. Na de laatste keer Cauberg doemt de finish op de Rijksweg meteen op. Daar zouden de vrouwen rond 14 uur moeten zijn.

