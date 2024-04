Primoz Roglic slaat Ardennenklassiekers over: "Focus ligt op zijn herstel voor de Tour"

Primoz Roglic zal niet aan de start staan van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De kopman van Bora-Hansgrohe herstelt nog na zijn valpartijen in de Ronde van het Baskenland. "Hij wil volgende week wel weer op de fiets kruipen om te trainen, maar de Ardennenkoersen schrappen we van het programma."

Primoz Roglic begon uitstekend aan de Ronde van het Baskenland met een zege in de tijdrit, maar kwam later in de week ook tot twee keer toe ten val. Hij postte nadien een veelzeggende foto op Instagram van zijn schaafwonden.

De renner van Bora-Hansgrohe kiest er dan ook voor om nu eerst helemaal te herstellen. En dus rijdt hij de komende week niet in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Volgende week wil hij wel weer trainen op de fiets, maar dan richting zijn grote doel deze zomer: de Ronde van Frankrijk.

"Roglic is de hele week door ons verzorgd aan zijn wondes en aan zijn knie", vertelt Dan Lorang van de ploeg. "We willen zijn lichaam nu de tijd geven om helemaal te herstellen. Het grote doel blijft de Tour."