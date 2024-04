De sterren voor de Amstel Gold Race (vrouwen): SD Worx-tandem staat toch nog boven de Italiaanse tricolore

Ook de vrouwen laten de kasseien links liggen en zetten hun tanden in de heuvels. Wie kraait vanmiddag victorie in de Amstel Gold Race? Wij schuiven deze favorieten naar voren.

En dat doet ze met ambitie. Haar vinkje in de Hel zou decompressie kunnen bespoedigen, maar met haar ijzersterke mentaliteit, hoogvorm en killerinstinct zal Kopecky haar huid bijzonder duur verkopen. Ze kan haar ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak evenaren die als wereldkampioene in 2018 won.

Lotte Kopecky sprintte vorig jaar op 8 seconden van haar ploeggenote naar de 2e plaats in Berg en Terblijt. Dat debuut smaakt naar meer bij de wereldkampioene, die haar voorjaar zelfs rekt tot in Luik.

Demi Vollering won vorig jaar de 3 klimklassiekers, maar jaagt dit jaar nog altijd op haar eerste zege. In de Ronde van Vlaanderen maakte ze geen verbluffende indruk, in de Brabantse Pijl was ze ook nog niet tiptop.

Als winnares van de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl had Elisa Longo Borghini zeker een plek in de loges verdiend, maar de Amstel staat niet bovenaan in haar vriendinnenboekje. 5e, 12e, 14e, 8e en 28e in 5 deelnames: voelt de Italiaanse kampioen zich wel als een vis in het water in het Limburgse doolhof?

Lidl-Trek hoeft niet te wanhopen, want met Shirin van Anrooij is er nog een tweede ijzer in het vuur. Van Anrooij stond vorig jaar naast Vollering en Kopecky op het podium en is de jongste weken bijna niet weg te slaan uit de top 5 van de grote klassiekers.

De Amstel is geen blinde vlek meer op de erelijst van Marianne Vos. De winnares van 2021 eindigde vorig jaar pas 17e, maar is nu veel beter in vorm. Of spookt die gemiste kans op de piste in Roubaix nog door haar hoofd?