De sterren voor de Amstel Gold Race: nieuwe Deense schaduw voor Van der Poel

za 13 april 2024 23:54

Een nieuwe zondag, een nieuwe zege voor Mathieu van der Poel? De winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is ook de superfavoriet voor de Amstel Gold Race. Enkele tegenstanders zijn de voorbije weken weggevallen, maar verse concurrentie wil de wereldkampioen het vuur aan de schenen leggen.

⭐⭐⭐

De Nederlandse wielerfans krijgen na Joop Zoetemelk in 1986 voor het eerst weer een vaderlandse publiekslieveling in zijn regenboogtrui te zien op de Limburgse heuvels. De eindeloze stoet aan hellingen is gek genoeg geen jaarlijkse kost voor Mathieu van der Poel, die nog maar 2 keer deelnam. Na zijn stunt in 2019 werd hij 4e in 2022. De wereldkampioen begint in Maastricht aan zijn 6e koersdag van het seizoen. Laat hij iedereen nog eens alle kleuren van de regenboog zien? Zeker met het vacuüm op de startlijst blijft hij hét referentiepunt voor iedereen, al kunnen de traditionele lichtgewichten misschien nu wél in dezelfde klasse boksen. In Vlaanderen en Roubaix was Mads Pedersen een van zijn grootste concurrenten, in de Amstel Gold Race staat een nieuwe Deen van Lidl-Trek op. Mattias Skjelmose debuteerde vorig jaar met een 8e stek en is een jaartje ouder en nog explosiever. Daar verandert het verlies van zijn leiderstrui op de slotdag van de Ronde van het Baskenland niets aan.

⭐⭐

Skjelmose verloor de eindwinst zaterdag nog aan Juan Ayuso. Het Spaanse godenkind is dolgelukkig dat hij eindelijk zonder kwaaltjes kan afzakken naar de Grote Markt. In 2022 gaf hij op bij zijn eerste date. Ayuso reed dit jaar al 3 eendagskoersen: 1e, 2e en 3e zijn resultaten waarmee je kan thuiskomen. Wordt hij de eerste Spaanse laureaat, meteen ook de jongste winnaar in de geschiedenis? Vraag aan Benoît Cosnefroy of hij op de erelijst van de Gold Race staat en de Fransman zal toch even zuur glimlachen. Hij verloor in 2022 een millimetersprint van Michal Kwiatkowski. Na een verloren jaar is de Franse puncher helemaal terug van weggeweest. Dat zagen we woensdag nog in Overijse. Maxim Van Gils liet die Brabantse Pijl schieten om zich vol te focussen op het komende drieluik. Na zijn 7e plaats vorig jaar beseft Van Gils dat hij stevige ambities mag koesteren deze week. Zijn noteringen in de Strade Bianche (3e) en Milaan-Sanremo (7e) hebben dat verwachtingspatroon alleen maar gevoed.

⭐