Union klopt zich op de borst na voorleggen van "sterk dossier" rond Burgess: "Blij ons verhaal te kunnen doen"

di 9 april 2024 15:33

"Burgessgate" kwam vandaag aan bod in de Disciplinaire Raad van de KBVB. Het standpunt van Union werd na een vurig betoog van anderhalf uur duidelijk: het beroep van het Bondsparket kwam te laat, de verdediger kon niet spelen tegen Cercle Brugge en heeft zijn straf daardoor dus uitgezeten. Ook CEO Philippe Bormans kwam nog eens terug op het vermeende telefoontje. "Gelukkig hebben we het vandaag kunnen uitklaren", klonk het.

Over de schorsing van Christian Burgess is er al veel inkt gevloeid. Dat beseft ook het bondsparket. "Over de procedure wil ik de puntjes wel op de i zetten, maar wij zijn hier vooral om het over de fout te hebben", zei Gilles Blondeau bij het begin van de zitting. Bondsprocureur Verhaegen volgde de zitting online vanop skivakantie. "In beroep werd de straf voor Burgess teruggeschroefd naar 1 speeldag effectief en 1 met uitstel. Dat is volgens de indicatieve tabel te weinig voor een opzettelijke actie. Daarvoor voorziet de tabel een schorsing van 2 tot 8 speeldagen, dus ons voorstel van 2 matchen effectief was eigenlijk al de ondergrens. Volgens ons doet Burgess dit puur uit frustratie en dat is voor een profvoetballer onaanvaardbaar." De Bondsprocureur vroeg dan ook om het voorstel van 2 matchen effectief en 1 met uitstel te bevestigen. "Anders wordt Burgess minder zwaar gestraft dan spelers die een onopzettelijke fout maken." En dan toch heel even over de soap rond het tijdstip van het indienen van het beroep. "Het beroep moest binnen zijn op zondag om 12 uur. En dat was zo. Het beroep was binnen zondag om 10.37 uur. Dat is de enige datum die relevant is." "Procureur Verhaegen heeft zaterdagmiddag wel - uit hoffelijkheid - de CEO's van Union en Cercle al op de hoogte gebracht dat er beroep zou ingediend worden. Want we weten dat dit belangrijk is voor de wedstrijdvoorbereiding. Het is heel spijtig dat dit nu tegen ons gebruikt wordt." En was er nog contact op zondag? "Om 12.01 uur heeft Union nog contact opgenomen. En om 12.32 uur is er via Whatsapp nog een bericht gestuurd naar meneer Philippe Bormans om te bevestigen dat er beroep was aangetekend en dat Burgess dus wel kon spelen." "De oproeping zelf is dan pas enkele uren later binnengekomen bij Union, maar daarover staat niets in het reglement."

Burgess zat in de tribune tegen Cercle Brugge

Union: "Het beroep was laattijdig, Burgess heeft zijn straf uitgezeten"

Burgess en Philippe Bormans lieten het woord voeren door advocaten Walter Van Steenbrugge en Daniel Spreutels. Vooral Van Steenbrugge hield een lang betoog. En hij was het vooral niet eens met de termijnen die werden aangehaald. "Het hoger beroep is laattijdig", luidde zijn standpunt. "Er is een reglement over maandagwedstrijden in ons profvoetbal, B11.32. Wanneer er uit zo'n maandagmatch een disciplinair traject komt, moet de beslissing vallen voor de volgende speeldag. Dat is heel belangrijk. Daarom wordt er ook voorzien in een behandeling in eerste aanleg op woensdag. Dat is niet gebeurd. In de oproeping stond vrijdag, en dan nog eens om 15 uur." "En de beroepstermijn bij maandagwedstrijden is één dag. Dus zondag om 12 uur, dat klopt niet. Het had zaterdag binnen moeten zijn om 12 uur. Het was dus laattijdig."

Het bericht van de bondsprocureur op zaterdag heeft geen enkele juridische waarde. Om 12.15 uur op zondag kon hij niet op het wedstrijdblad gezet worden.

Dan is er ook nog de kwestie van het onlineplatform van de KBVB waar de spelers moeten aangeduid worden die meespelen. Burgess kon niet geselecteerd worden. "Hij stond in het rood. Hij kon niet op het wedstrijdblad geplaatst worden. Het wedstrijdblad moet ingediend zijn 75 minuten voor de aftrap. Dus dat is dan om 12.15 uur. Dat er dan een bericht komt om 12.32 uur, dan is dat te laat."

En wat dan met het bericht op zaterdag? "Dat heeft geen enkele juridische waarde natuurlijk." De conclusie is duidelijk voor Union: Burgess heeft zijn straf uitgezeten. "Hij was niet beschikbaar in het onlineplatform om 12.15 uur dus wij dachten: het bondsparket heeft berust. De straf is aanvaard en Burgess heeft die tegen Cercle uitgezeten."

Tot slot volgde er nog een kleine waarschuwing. "Ik heb een mandaat van de club. Als Burgess nu nog eens 2 speeldagen geschorst is, dan is hij tegen Club Brugge ook nog geschorst. Daar was nooit sprake van. Er is duidelijk schade voor de club, dus dan zouden we een burgerlijke procedure starten."

Bormans: "Blij dat we ons verhaal konden doen"

Union-CEO Philippe Bormans was aanwezig op de zitting en stond ons nadien ook te woord. "Ik blijf erbij dat we een sterk dossier hebben en dat hebben we vandaag op een rustige manier kunnen voorstellen. We hebben er vertrouwen in dat we gevolgd zullen worden in onze zaak." "Het is ook goed dat de pers ook alles heeft kunnen volgen, want vooraf wilden we geen uitspraken doen. Dat was niet gemakkelijk voor ons, want we hebben toch wat onwaarheden zien verschijnen. Daarom zijn we blij dat we vandaag - waar de zitting ook voor diende - ons verhaal hebben kunnen doen." "Ik heb dan ook geen enkel probleem dat er na dit proces oordelen worden geveld. Maar dat het vooraf werd gedaan, daar heb ik wel een probleem mee."

Het is heel jammer dat mijn naam zo door het slijk werd gehaald. Philippe Bormans, CEO Union

Bormans doelt onder meer op zijn bewuste telefoontje naar bondsprocureur Ebe Verhaegen, dat maandag aan het licht kwam en door de procureur als "onaangenaam en zelfs een poging tot beïnvloeding" gemeld zou zijn bij de bond.

"Wel, zaterdagvoormiddag - 24 uur voor de wedstrijd - wisten wij niet of Burgess geschorst was of niet. Oké, we hadden een e-mailtje, maar dat heeft geen enkele juridische waarde. Bovendien was hij niet beschikbaar op E-Kickoff en ook enkele zaken (zie hierboven) in het bondsreglement stemden niet overeen." "Op dat moment ben ik dan ook zelf op zoek gegaan naar antwoorden en heb ik inderdaad de bondsprocureur gebeld voor verduidelijking. Dat is me alvast niet in dank afgenomen, hoewel ik dacht dat ik toch vrij beleefd was gebleven. Ik heb wel aangehaald dat er onduidelijkheden waren." "Daarom heb ik ook om uitleg gevraagd, maar die heb ik dus niet gekregen. Achteraf hoor je dan dat ik blijkbaar heb proberen te beïnvloeden. Het is heel jammer dat mijn naam zo door het slijk werd gehaald. Gelukkig hebben we dat vandaag kunnen uitklaren."

Wij hopen alvast dat deze zaak een impact kan hebben op de toekomst. Philippe Bormans, CEO Union