"Burgessgate" is voer voor stevig debat in Extra Time: "Ik vind het not done om bondsprocureur te bellen"

Wat er zich in de tribunes van het Dudenpark - maar vooral achter de schermen tussen Union en het bondsparket - afspeelde dit weekend, blijft nazinderen. De zaak rond de schorsing van Christian Burgess roept heel wat vragen op aan de tafel van Extra Time. Die probeert Peter Vandenbempt vanuit zijn visie te beantwoorden. "Wat mij stoorde, is wat er nadien gebeurde", vertelt onze analist.

"Maar in principe heeft het bondsparket tijd tot zondagmiddag 12 uur om dat beroep schriftelijk over te dragen aan de griffie van de voetbalbond. Maar dan zou Union maar anderhalf uur voor de match geweten hebben dat hij mocht meespelen."

Het krijgt een stempel in Extra Time: "Burgessgate". Een optreden van Christian Burgess in de tribunes tegen Cercle Brugge, waarna achteraf bleek dat hij gewoon mocht spelen.

Union en bondsparket lijnrecht tegenover elkaar in soap rond Burgess, die nodeloos in tribune zat: "Compleet onjuist"

Wat deed de bondsprocureur: zaterdagmiddag al een mailtje sturen naar Union met de boodschap dat het beroep er een dag later aan zou komen.

Zo kon de club toch Burgess opnemen in de basiself, want het beroep werkt opschortend. "Alleen is er discussie: een mail van de procureur heeft geen juridische waarde", beseft Vandenbempt.

Bij Union zegt men dat er daarom een "als" aan verbonden is: er was geen zekerheid dat het parket een dag later wel degelijk in beroep zou gaan.

"Maar waarom is die mail naar de griffie dan niet gewoon op zaterdag verstuurd?", vraagt Filip Joos zich luidop af.



"Die vraag heb ik ook gesteld", pikt Vandenbempt in, alvorens hij het antwoord deelt. "Ze delibereren in groep. Om daarna in beroep te gaan, moet je andere argumenten aanhalen die nog niet gebruikt zijn bij de oorspronkelijke zitting. Dat gaat niet op in een oogwenk."