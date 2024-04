Peter Vandenbempt zag "ongepaste demarche" van Union in zaak Burgess: "Er is poging tot beïnvloeding gemeld bij de bond"

ma 8 april 2024 09:51

Op en naast het veld maakte Union geen al te beste beurt zondag. De fiere leider verloor zijn tweede wedstrijd van de Champions' Play-offs. En bovendien speelde Union hoog spel door Christian Burgess in de tribunes te zetten voor een vermeende schorsing, terwijl dat niet zo was. Peter Vandenbempt doet uit de doeken wat er zich afgelopen weekend afspeelde in het Dudenpark: "CEO Philippe Bormans wist het maar al te goed."

Je merkt aan alles dat Union in een nervositeit is gekomen. Neem nu het geval met Christian Burgess. Wat was dat?



Ter info: Burgess zat in de tribune voor een vermeende schorsing, maar nog tijdens de match bleek dat de verdediger wel speelgerechtigd was door beroep van het bondsparket, dat opschortend werkt. De club heeft geprobeerd om het in de schoenen van het bondsparket te schuiven en heeft daarmee een slechte beurt gemaakt.

Dat was zeker ook het geval voor CEO Philippe Bormans. Eerst viel de club zogezegd uit de lucht, tijdens de wedstrijd hadden ze opeens een mail gekregen dat Burgess toch mocht spelen, ze wisten van niets.

Nadien zijn duidelijke bewijzen geleverd door het bondsparket dat de procureur zaterdag al had laten weten dat hij in beroep zou gaan. Bij Union luidde dan dat er ruimte was voor interpretatie.

Wel, ik citeer even uit de oorspronkelijke mail van het bondsparket van zaterdag: "Het parket ZAL beroep aantekenen. Dat beroep ZAL morgen ingediend worden, maar ik hou eraan om u dat nu al te laten weten."

Ik weet niet wat daar onduidelijk aan is, voor Cercle Brugge was het wel heel duidelijk. Hun CEO antwoordde letterlijk: "Wij appreciëren deze duidelijkheid ontzettend, nu weten we zeker dat Burgess speelgerechtigd is."

Wat Bormans deed, ruikt te veel naar de oude bondspolitieke cultuur. Peter Vandenbempt

Bormans wist het zelf ook maar al te goed, want nog op zaterdag belt hij met bondsprocureur Ebe Verhaegen. Een gesprek van 7 minuten, dat volgens mensen binnen de voetbalbond - door de toon van het gesprek - ervaren wordt als onaangenaam en zelfs een poging tot beïnvloeding. Dat heeft de procureur zelfs gemeld bij de bond. Bormans belt vervolgens nog met een paar andere mensen binnen de bond, tot zelfs het allerhoogste niveau met CEO Piet Vandendriessche, om zijn onvrede te uiten over het beroep. Wat mij betreft, is dat een ongepaste demarche, iets dat te veel ruikt naar de oude bondspolitieke cultuur. En dat enkel omdat Union wilde dat Burgess tegen Cercle geschorst was, zodat hij volgende week tegen Anderlecht kon spelen. Dat is nu toch als een boemerang in hun gezicht terechtgekomen. Kom mij ook niet zeggen dat het te laat was om het elftal op zaterdagmiddag nog om te gooien en Burgess nog op te stellen. Hij speelt al een heel seizoen in de verdediging, met Vanhoutte op het middenveld. Dat is dus een drogreden, Union heeft op en naast het veld een slechte beurt gemaakt.

Burgess zat op de tribune bij Tedesco.

Ook sportieve malaise

Over naar het sportieve dan: wat Union betreft, is het duidelijk dat ze niet meer ongenaakbaar zijn. Individueel en collectief halen ze niet meer het hoge niveau van in de beste periodes, ze slagen er ook niet meer in om moeilijke wedstrijden in extremis te winnen. 2 maanden geleden had het onverstoorbaar gereageerd op die dubbele achterstand. Toen had Union met de kansen - die het ondanks het stroeve voetbal kreeg - toch nog gewoon gewonnen. Nu stuit het op Warleson of gaan de ballen nipt naast of over. Voorts kan Union blijkbaar ook niet meer verdedigen, elke week zijn er wel andere jongens die fouten maken. En voorin is Amoura een schim van de sensatie die hij maanden was. Puertas is wel nog steeds alomtegenwoordig, maar is onzuiver in zijn passing en bij stilstaande fases. De stress en nervositeit merk je aan alles en iedereen binnen de club. Twee nederlagen op een rij is al meer dan een jaar geleden, ze hebben nu al 4 wedstrijden niet gewonnen. Dat is het verval dat we al iets langer konden merken dan dat in cijfers werd uitgedrukt. Union mag zondag echt niet verliezen. Als die geweldige reeks van 8 overwinningen en een gelijkspel in de Brusselse derby nu ook wordt afgebroken, komt het misschien toch niet goed, denk ik. Het zou zeker een mentale kwestie kunnen zijn, al is het met veel andere spelers en een andere trainer.