De krabbel is gezet: ondanks rel met voetbalbond tekent bondscoach Marc Brys contract bij Kameroen

Samuel Eto'o werd voorbijgestoken door Minister van Sport Narcisse Mouelle Kombi. Die stelde de 61-jarige Brys vorige week dinsdag aan als nieuwe bondscoach van de 'Ontembare Leeuwen'.

Een dag later gaf de ex-spits aan de aanstelling niet te erkennen. De voetbalbond liet verder weten "noch direct noch indirect" betrokken te zijn bij de aanstelling van de bondscoach.

Toch volgde eerder vandaag de ondertekeningsceremonie in de hoofdstad Yaoundé. Kombi was daarbij aanwezig, Eto'o blonk uit in afwezigheid.

De voormalige topspits van FC Barcelona verloor enkele dagen geleden zijn vader. Volgens Kameroense media werd tijdens de ondertekeningsceremonie een minuut stilte voor vader Eto'o in acht genomen.

Heel Kameroen is al dagen in de ban van de ruzie tussen de federatie en het ministerie van Sport. Het nieuws is prominent aanwezig in alle media.

Er wacht Brys de komende jaren een enorme opdracht. De Antwerpenaar moet Kameroen, een land waar voetbal heilig is, proberen te kwalificeren voor de Afrika Cup van 2025 in Marokko en het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.