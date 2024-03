Kevin De Bruyne wellicht net op tijd fit voor topper tegen Arsenal: "Hij heeft goed getraind"

De Premier League nadert stilaan zijn ontknoping en zelden was het zo spannend: Arsenal, Liverpool en Manchester City liggen op 1 punt van elkaar. De clash tussen City en Arsenal van zondag zou wel eens cruciaal kunnen zijn.



Voor City-coach Pep Guardiola is het na de interlandbreak wel wat puzzelen, want zowel John Stones als Kyle Walker viel uit bij Engeland. Over Kevin De Bruyne had hij dan weer wel goed nieuws.

"Kevin heeft heel goed getraind gisteren. We zullen zien hoe het de komende dagen nog verloopt."

"Het is tot nu toe een lastig seizoen voor Kevin, maar hij blijft wel een heel belangrijke speler voor ons."

Voor de rest deed Guardiola er alles aan om het belang van de match tegen Arsenal te minimaliseren. "Elke match is nu belangrijk. De match erna is minstens even belangrijk."