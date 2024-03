Bewindvoerder KV Oostende ziet "twee concrete pistes" in overnamedossier: "Het gaat de goede richting uit"

In het overnamedossier van het financieel geplaagde KV Oostende lijkt een oplossing stilaan in zicht. Volgens tijdelijk bewindvoerder Werner Van Oosterwyck zijn er "twee pistes concreet te noemen".

Eerder deze week kreeg KV Oostende goed nieuws van de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond. Die besliste geen nieuwe puntenaftrek op te leggen nadat de kustploeg achterstallige schulden aan BTW, RSZ en transfers had betaald, goed voor ongeveer 1,1 miljoen euro.

Het is een extra troef die bewindvoerder Werner Van Oosterwyck op tafel kan leggen nu het overnamedossier nog moet worden afgerond. "Op dit moment zijn er twee overnamepistes concreet te noemen", klinkt het.

"Beide partijen hebben een "Letter of Intent" ondertekend, met name een intentieverklaring om de club te kopen. Daarin staan dan bijvoorbeeld ook enkele opschortende voorwaarden om de club te kopen."

"We voldoen intussen aan de meeste van die voorwaarden. Het gaat dus de goede richting uit, maar we zijn er zeker nog niet", legt Van Oosterwyck uit, die benadrukt dat het behoud in 1B geen opschortende voorwaarde is voor die twee geïnteresseerde partijen.