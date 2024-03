Bondsparket eist boete voor alle spelers van Genk én Westerlo en wil coaches schorsen: "Flagrant spelbedrog"

De laatste 5 minuten van de reguliere competitie zijn veelbesproken. Genk, dat zeker was van de Champions' Play-offs, en Westerlo, dat zeker was van het behoud, tikten de bal rustig rond bij een 1-1-stand. Een salonremise.

"De laatste 5 minuten van Westerlo-Genk waren een aanfluiting van de fair play", motiveert het Bondsparket. "Dit is niet alleen in strijd met de spelregels, het is ook manifest oneerlijk ten opzichte van andere ploegen die nog in de running waren voor een Champions' Play-off-ticket."



"Het Bondsparket catalogeert dit onder flagrant spelbedrog. Het hoeft geen betoog dat dit schabouwelijk vertoon het imago van het Belgische voetbal niet ten goede is gekomen."

Genk en Westerlo dreigen ook een boete van 10.000 euro te moeten betalen.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal moet zich nu uitspreken over de vordering van het Bondsparket. Daarvoor is nog geen datum vastgelegd.