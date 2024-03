Enkelblessure houdt Harry Kane ook weg van oefenmatch tegen Rode Duivels

De Rode Duivels zullen Harry Kane niet tegenkomen in de oefenwedstrijd tegen Engeland van dinsdag. De aanvaller van Bayern München heeft nog te veel last van een enkelblessure en keert terug naar zijn club in Duitsland.

Engeland verloor zaterdag in een oefeninterland tegen Brazilië. In die match kon het geen beroep doen op aanvoerder Harry Kane . De aanvaller van Bayern München liep vorige week in het duel met Darmstadt een enkelblessure op.

De kans is groot dat Kane niet de enige belangrijke afwezige zal zijn bij Engeland. Tegen Brazilië raakte Kyle Walker geblesseerd. De verdediger van Manchester City moest na 20 minuten het veld verlaten. Walker was in afwezigheid van Kane de Engelse aanvoerder tegen Brazilië.



"We weten nog niet of hij fit zal zijn voor de match tegen België", zei Southgate. "Hij is niet vaak geblesseerd en weet niet of het ernstig is of niet. We zullen in de komende 36 uur meer te weten komen."

De Rode Duivels kwamen zaterdag niet verder dan 0-0 in Ierland. Dinsdag ontvangt Engeland - een van de favorieten op Euro 2024 - de Belgen op Wembley.