Meunier na jaar afwezigheid weer bij Rode Duivels: "Dit was het doel van mijn transfer naar Turkije"

Voor vorst, voor vrijheid en voor de Rode Duivels. Thomas Meunier verkaste deze zomer naar Trabzonspor om zich weer in de kijker te spelen van bondscoach Domenico Tedesco, met succes. "Als ik zo doorga, maak ik kans om erbij te zijn op het EK", zegt hij.

"Er is nog niets definitief. Maar als ik zo doorga, heb ik wel een kans om erbij te zijn in Duitsland."

Om nog kans te maken op een EK-selectie moest Meunier wel Dortmund verlaten. "Ik deed mijn transfer alleen maar voor de nationale ploeg", geeft hij toe. "Het doel van mijn overstap naar Turkije is een EK-selectie."

Dankzij een transfer naar het Turkse Trabzonspor kon hij zich weer in de kijker spelen van de bondscoach. "Of ik hier met de grootste glimlach rondloop? Ik denk het wel", lacht Meunier zijn tanden bloot in Tubeke.

In de eerste twee matchen van de Rode Duivels onder Domenico Tedesco was hij er nog bij, maar dan moest Thomas Meunier een jaar wachten voor hij een nieuwe oproepbrief kreeg.

Meunier voelt dat er een nieuwe wind waait bij de Rode Duivels. "Het niveau is echt hoog. Het is leuk met vers bloed in de ploeg."

"We hebben echt een offensieve ploeg. We kunnen dominant zijn, zoals vroeger, al moeten we de balans daar nog wat vinden. Alle elementen zijn aanwezig om resultaten te boeken."

De oefenwedstrijden tegen Ierland en Engeland zullen alvast tonen hoeveel werk de Rode Duivels nog hebben. "We willen tonen dat we op topniveau zijn. Het zijn twee matchen die we willen en moeten winnen."

"Tegen Engeland wordt dat niet eenvoudig, want ze hebben een heel mooie generatie. Maar we spelen in elk geval niet om te verliezen."