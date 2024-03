BEKIJK: Michy Batshuayi deelt harde karatetrap uit aan fan tijdens veldbestorming

Commotie in Turkije. De topper tussen Trabzonspor en Fenerbahçe ontspoorde in het slot volledig. Na het laatste fluitsignaal bestormden enkele fans van de thuisploeg het veld. Rode Duivel Michy Batshuayi - matchwinnaar door een late goal - deelde zelfs een stevige karatetrap uit. Er zijn 12 amokmakers opgepakt.

Voor Batshuayi zich in negatieve zin liet opmerken, had de doelpuntenmachine zich nochtans in uiterst positieve zin getoond.

Vanochtend bevestigde de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya dat 12 amokmakers geïdentificeerd en opgepakt zijn.



Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageerde en noemde het geweld op Instagram "absoluut onaanvaardbaar". "Geweld op of naast het veld heeft geen plaats in het voetbal", benadrukte hij.



"Alle spelers moeten veilig zijn om het spel te spelen dat zo veel vreugde brengt aan zo veel mensen over de hele wereld."



De FIFA-baas vraagt dat de verantwoordelijken voor de "schokkende gebeurtenissen in Trabzon" gestraft worden.