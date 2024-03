Titelverdediger Barcelona en PSG hebben weinig overschot in de kwartfinales van de CL bij de vrouwen

De vrouwen van Barcelona verloren de voorbije 14 maanden slechts 1 keer: een competitiematch bij Real Madrid. Tegenstander Brann Bergen ontwaakte afgelopen weekend pas uit zijn winterslaap: het verloor op de eerste speeldag in Noorwegen meteen met 4-2.



Geen goeie vooruitzichten voor Brann dus en na 9 minuten waren die nog een stuk somberder toen Caroline Graham Hansen, uitgerekend een Noorse, de score opende voor Barcelona.



Barcelona bleef de kansen opstapelen, maar het was Brann dat bij een zeldzame tegenprik zowaar kon scoren, met dank aan Cecilie Redisch Kvamme.



In de tweede helft kon Barça het overwicht dan toch omzetten in een extra goal. Gouden Bal Aitana Bonmati bediende Salma Paralluelo voor de 1-2.

Eenzelfde scoreverloop zagen we in de match van PSG, op bezoek bij Häcken, uit Göteborg. De Amerikaanse Eva Gaetino zorgde voor de stoot, Rusul Kafaji voor de Zweedse tegenstoot. Een kwartier voor tijd kroonde de Malawische Tabitha Chawinga zich tot matchwinnares.

Gisteren wisten Chelsea (0-3 bij Ajax) en Lyon (1-2 bij Benfica) ook al hun heenmatchen van de kwartfinales te winnen.