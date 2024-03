Milaan-Sanremo geen sprinterskoers meer? Philipsen: "Ga het toch blijven proberen"

vr 15 maart 2024 20:06

Jarenlang was Milaan-Sanremo een puzzel die onmogelijk te leggen was voor de Belgen, maar met Wout van Aert en Jasper Stuyven wonnen er in 2020 en 2021 plots twee landgenoten na elkaar. Hoe liggen de kaarten nu voor de Belgen? Kunnen ze optornen tegen het geweld van Pogacar en Van der Poel?

Jasper Philipsen trekt als ploegmaat van Mathieu van der Poel met de titelverdediger en een van de topfavorieten op pad. Volgens hem is dat een voordeel. "Meestal zit Mathieu er vooraan bij. Zijn aanwezigheid kan ervoor zorgen dat de anderen gaan twijfelen, omdat ze niet met hem willen meerijden." Philipsen wil er vanaf morgen tot en met de Amstel Gold Race staan. "Mijn beste periode moet vanaf morgen ingaan. Ik heb een heel goed gevoel, nu moeten we zien of we een resultaat kunnen rijden." "Veel hangt ook af van de plannen van UAE. Je hoort dat ze vanaf het begin gas willen geven. Dat zou mijn kansen beperken." Jarenlang was Milaan-Sanremo de ultieme koers voor een topsprinter, maar die tijd lijkt voorbij. Het is van Arnaud Démare in 2016 geleden dat er werd gesprint op de Via Roma. "En toch ga ik het blijven proberen", zegt Philipsen. "Misschien moet ik over een paar jaar andere conclusies trekken, maar het is een te mooie koers om links te laten liggen."

Van Gils: "Niet de koers die mij het beste ligt"

Maxim Van Gils reed dit seizoen 4 koersen en eindigde geen enkele keer buiten de top 5. Die top 5 is dan ook zijn doel in Milaan-Sanremo. In de Strade kon hij als een van de laatste renners bij Tadej Pogacar aanhaken. "Maar dit is niet meteen de koers die mij het beste ligt. Heel veel renners maken hier kans, dat is toch anders dan in de Strade." Ondanks zijn jonge leeftijd staat Van Gils al voor de 3e keer aan de start van Milaan-Sanremo. "Vorige keren was ik toch wat aan het zwemmen. Maar nu heb ik ploegmaats die mij kunnen helpen." "Normaal gezien ben ik wel goed in dat positioneren. En ook dalen kan ik vrij goed. Ik wil niet zeggen 'heel goed', want anders val ik morgen misschien."

Stuyven: "Je kunt nog altijd winnen zoals ik het deed"

Maar liefst 7 ex-winnaars zullen morgen proberen om Milaan-Sanremo een tweede keer te winnen. Jasper Stuyven is een van hen. "Het is altijd leuk om naar een koers te komen waar je al eens gewonnen hebt." "Ik denk dat je nog altijd op dezelfde manier als toen kunt winnen, al weet ik niet of dat door mij of iemand anders zal gebeuren." "Ik heb een goeie Parijs-Nice achter de rug, waar ik veel heb gewerkt voor Pedersen en Skjelmose. Pedersen is hier ook weer bij en daarnaast hebben we met Milan en Skujins nog twee jongens die goed bezig zijn. Het is leuk om met zo'n ploeg aan de start te staan."

Naesen: "Niet zo naïef om te denken dat ik kan winnen"