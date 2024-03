Imke Courtois: "Return van investering is op dit moment heel moeilijk in vrouwenvoetbal"

di 5 maart 2024 13:09

Met eerder al WS Woluwe en nu ook KV Mechelen zullen straks 2 clubs verdwijnen uit de Women's Super League. "De nationale competitie evolueert veel trager dan de Red Flames", stelt ook ex-voetbalster en huidig analiste Imke Courtois vast.

De 1e klasse bij de vrouwen zal komend seizoen 2 clubs minder tellen. Na WS Woluwe heeft nu ook KV Mechelen beslist om de stekker uit zijn damesteam te trekken. Bij KVM luidt de uitleg dat het financiële plaatje niet klopt en dus zal de club geen licentieaanvraag indienen. Toch vindt Imke Courtois het nodig dat de Pro League van de clubs een doorgedreven professionalisering verlangt. "De bedoelingen zijn zeker goed. Clubs zullen bijvoorbeeld een dokter en een teammanager moeten hebben. En ook minstens 3 betaalde sportbeoefenaars, wat eigenlijk al belachelijk weinig is. Het zijn kleine stapjes, in de hoop dat de clubs naar een professionelere omkadering zullen evolueren", vertelt Courtois in Laat.

Het is ook aan de clubs zelf om te investeren in het vrouwenvoetbal. Maar zij zien het geld liever bij de mannen, ten koste van de vrouwen. Imke Courtois

Voor veel clubs blijft het wel zwoegen om de touwtjes aan elkaar te knopen in het vrouwenvoetbal. "Ze hebben een businessplan en alles wat ze investeren, daar willen ze ook een return voor. Maar dat is op dit moment nog heel moeilijk in het vrouwenvoetbal", weet Courtois. "Dat clubs als Woluwe en KV Mechelen zich nu terugtrekken, is ook niet alleen de schuld van de Pro League. Het is ook aan de clubs zelf om te investeren in het vrouwenvoetbal. Maar zij zien het geld liever bij de mannen, ten koste van de vrouwen." De competitie telt straks nog slechts 8 clubs, maar daar ziet Courtois geen graten in. "Die impact zal niet al te groot zijn. Ik ben zelfs voorstander van minder ploegen, die dan wel kwalitatief kunnen concurreren. Dat is beter dan meer clubs die niet kunnen zorgen voor een professionele omkadering."

