Frederik Van Lierde kneedt ex-renner Jelle Wallays tot triatleet: "Waarom zou Hawaï niet kunnen?"

Jelle Wallays was een verdienstelijk renner met zeges in onder meer Dwars door Vlaanderen, 2 keer Parijs-Tours en een rit in de Vuelta. In zijn zoektocht naar een nieuw team ontdekte hij dat de jeugd voorrang krijgt op zijn generatie. "Toen het besef kwam dat mijn carrière eigenlijk ging stoppen, was ik erg ontgoocheld. Het was moeilijk om de knoop door te hakken, nadat ik 20 jaar op de fiets gezeten had. De fiets was mijn wereld." "Vorig jaar ging ik nog elke dag door weer en wind fietsen en trainen. Ik was nog heel gemotiveerd. Ik voelde dat ik nog niet uitgeblust was als topsporter."

Wallays contacteerde daarop zelf Frederik Van Lierde, de man die in 2013 de Ironman in Hawaï won. "We zijn meteen gestart met onze trainingen voor de nieuwe doelen?"



Het klikte tussen de twee, stipt Van Lierde (44) aan: "Mijn ervaring delen geeft een fantastisch gevoel. Ik doe dat graag. Ik begeleid een aantal atleten. Jelle ken ik trouwens al even, hij is ook een West-Vlaming, net als ik. Dat spreekt al wat makkelijker."



"Het is fantastisch om samen met hem die weg opnieuw te bewandelen."



Van Lierde schat Wallays in: "De motor is er. Daar moet niets mee gebeuren. Maar specifiek per sportdiscipline moet er wel werk geleverd worden."



Wallays is al goed op dreef: "In het zwemmen kan ik hem nog volgen, maar in de rest niet meer", geeft Van Lierde toe.