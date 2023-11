Jelle Wallays (34) hangt fiets aan de haak: "Terugkijken op mooie carrière"

Met 2 keer Parijs-Tours, Dwars door Vlaanderen en een etappe in de Vuelta heeft Jelle Wallays een erelijst waar veel collega's maar kunnen van dromen.

De West-Vlaamse baroudeur behaalde die zeges telkens na een lange vlucht en een sterk staaltje koersinzicht.



Na 10 jaar in Belgische loondienst koos Wallays in 2021 voor een Frans avontuur bij Cofidis, maar spraakmakende resultaten bleven wat uit.

Wallays kreeg te horen dat hij volgend seizoen andere oorden mocht opzoeken en klopte aan bij verschillende teams. Telkens kreeg hij nul op het rekest.



"Ik merk dat wielerteams meegaan in de trend om vooral jeugdrenners aan te trekken. Mijn generatie is daar een beetje het slachtoffer van", zei Wallays daar eerder al over.

Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk: "Ik kan terugkijken op een mooie carrière met ups en downs, maar het plezier en de drive namen steeds weer de bovenhand", schrijft hij op Instagram.

"Ik heb veel ervaring opgedaan en hoop deze ook te kunnen blijven delen met de jeugd en de ondernemerswereld, binnen en buiten het wielrennen."