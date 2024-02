Het verhaal achter de (stiekeme) recordtransfer van Igor Thiago: "Zelfs Fabrizio Romano wist dit niet"

do 15 februari 2024 16:51

Zelfs de strafste transferexperts waren in snelheid gepakt. Compleet onverwacht kondigde Club Brugge aan dat Igor Thiago (22) in de zomer voor een recordsom naar het Engelse Brentford trekt. Speelde de afgesprongen deal voor Antonio Nusa mee? Of was dit de laatste grote slag van Vincent Mannaert? Achtergrond bij de surprise.



"Igor Thiago trekt volgend seizoen naar Brentford FC."

Aan één zinnetje, woensdagavond om 19 uur, had Club Brugge genoeg om voor de grootste verrassing van Valentijnsdag te zorgen. Zonder ook maar het kleinste voorafgaande gerucht als spoiler, kondigde blauw-zwart aan dat zijn topschutter volgend seizoen richting Premier League trekt. Straf.

Zeker gezien het grote aantal (goed geïnformeerde) journalisten over het kanaal en ook in ons land.

"Het is de eerste keer in 15 jaar dat ik zoiets meemaak", aldus de Club-watcher van HLN op de website van Brentford. "En dat bij de grootste Belgische transfer ooit." Een dag na de bom lachen er twee Brazilianen hartelijk in de bar van een hotel in Gent, wanneer we hen met die vaststelling confronteren. Marcelo Beer en Hugo zijn de makelaars van Igor Thiago. Zij werken al meer dan een maand aan de recorddeal van hun speler. "We werken graag in stilte", grijnst Beer, die Thiago al sinds zijn 16 jaar vertegenwoordigt. "Bovendien wilde Brentford echt voor een surprise zorgen. Goed gelukt, hé? (lacht) Zelfs Fabrizio Romano wist er helemaal niks over."

Geen vredesoffer na Nusa

Nu de waanzinnige recorddeal - naar verluidt voor 37 miljoen plus bonussen - helemaal rond is, wil Beer met plezier het verhaal achter de (stiekeme) transfer doen. "Igor is allerminst een bevlieging van Brentford", begint de makelaar. "Ze volgen hem zelfs al van vóór hij naar Club Brugge trok. En toen Igor goed begon te presteren in België namen ze opnieuw contact op voor een transfer. Dat was in december. Want de mogelijkheid bestond dat Ivan Toney (de steraanvaller van Brentford, red.) zou vertrekken in januari." In de laatste dagen van de wintermercato ging Brentford zelfs nog even op het gaspedaal staan voor een onmiddellijke overgang. "Maar Igor wou eerst nog om de titel strijden met Club Brugge en pas in de zomer vertrekken", aldus Beer. Omdat Brentford een enorme concurrentiestrijd wilde vermijden - door de bloedvorm van de spits was er ook interesse uit andere grote landen - besloot het meteen door te schakelen. "In de laatste week van januari belde Brentford dat het een deal wilde maken voor volgend seizoen. Voor Igor was het altijd zijn grootste droom om in de Premier League aan de slag te gaan. We vonden niet dat hij nu nog eens een tussenstap moesten maken naar bijvoorbeeld Duitsland of Italië."

Wij wisten zelfs niets over de interesse in Nusa voor het nieuws uitlekte. Makelaar Marcelo Beer

Dat uitgerekend Brentford de bestemming van Thiago wordt, is uiteraard opvallend gezien de voorgeschiedenis tussen Club en de nummer 14 van de Premier League. Eind januari leek goudhaantje Antonio Nusa namelijk op weg naar The Bees. Alleen strooiden twijfels na de medische testen (tot onbegrip van Club) roet in het eten. Dat Thiago nu voor een vergelijkbare som vertrekt, wekte dan ook de indruk dat de Braziliaan een 'vredesoffer' is. Navraag leert evenwel dat de twee dossiers volledig los van elkaar stonden. "Wij wisten zelfs niets over de interesse in Nusa voor het nieuws uitlekte", lacht Beer, die tijdens de onderhandelingen merkte dat Brentford écht wel zijn huiswerk rond Thiago had gemaakt. "Trainer Thomas Frank schetste Igor een indrukwekkend sportief plan, vertrekkend vanuit zijn kwaliteiten en werkpunten. Samen met het scoutingteam had hij 45 matchen geanalyseerd. Weet je, bij Brentford werken ze met een zelfontwikkeld evaluatiesysteem en daaruit bleek dat Igor nu al 33 keer voldeed aan de hoge kwaliteitseisen."

Rigaux als sleutelfiguur

Sowieso zal niemand ontkennen dat Club Brugge een fenomenale zaak deed voor zijn topschutter. Blauw-zwart betaalde vorige zomer 8 miljoen voor de spits en ziet Thiago (ondanks een trage start) na enkele maanden al voor een veelvoud vertrekken. Vele bloemetjes gaan dan automatisch ook meteen naar afscheidnemend CEO Vincent Mannaert. Maar de twee makelaars van Thiago staan erop om ook een sleutelfiguur in de luwte te bedanken: recruitment manager Dévy Rigaux, die al meer dan tien jaar in verschillende functies aan de slag is bij Club. "Hij heeft geweldig werk geleverd", zal Beer meermaals herhalen. "Vincent speelde in de laatste fase zijn rol, maar ervoor heeft Dévy alles perfect gedaan. Van de eerste contacten tot de effectieve onderhandelingen. Bij de transfer van Loedogorets naar Club was dat eveneens al het geval. Echt, in mijn ogen zou hij op sportief vlak de perfecte opvolger zijn van Vincent Mannaert."

Dévy Rigaux (derde van links) speelde een belangrijke rol in de inkomende én uitgaande transfer van Thiago.