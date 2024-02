Hugo Broos wil dan toch gewoon blijven bij Zuid-Afrika: "Maar er moeten enkele praktische zaken veranderen"

zo 11 februari 2024 10:40

Geen nieuwe titel op de Afrika Cup voor Hugo Broos, maar toch kan hij na het brons met Zuid-Afrika weer terugkijken op een prachtig toernooi. Als het van hem afhangt niet zijn laatste toernooi, ook al wordt hij over 2 maanden 72 jaar en was de kritiek in de Zuid-Afrikaanse pers niet altijd mals.

Na de verloren halve finale tegen Nigeria plaatste Hugo Broos serieuze vraagtekens bij een verlengd verblijf bij Zuid-Afrika. "Ik wil niet de pispaal zijn van elke Zuid-Afrikaan die denkt het beter te weten", zei hij toen. Enkele dagen later, na winst in de match om het brons, klinkt de Belgische trainer al wat gematigder. "Dat er 'wat kritiek' was, is nog zacht uitgedrukt. Ik kan kritiek verdragen, maar het is heel hard geweest. Vanuit een bepaalde hoek wilden ze mij weg als bondscoach." Toch wil Broos zijn lopende contract gewoon eerbiedigen. "Ik ben nog altijd gelukkig met mijn job en ben nog altijd tevreden over deze ploeg. Ik ben alleen niet altijd gelukkig met de pers."

Ik zit vaak alleen in mijn appartement in Zuid-Afrika. Dat begint te wegen. Hugo Broos

"De volgende dagen moet ik wel eens goed praten met mensen van de bond, wat er zijn enkele zaken die niet meer zo evident zijn voor mij." "Omdat heel veel spelers van deze ploeg in Zuid-Afrika spelen, moet ik veel in Zuid-Afrika zijn om hen aan het werk te zien. Ik zit hier soms 2 maanden of langer en mis dan mijn familie." "Tot voor kort had ik een Belgische assistent en dan was het nog doenbaar. Nu zit ik vaak alleen in mijn appartement. Dat wordt moeilijk en begint te wegen." Broos hoopt in ieder geval dat deze Afrika Cup de negativiteit die rond de Bafana Bafana hangt, zal verdwijnen. "Ik hoop dat er meer mensen achter deze ploeg gaan staan, want dat verdienen deze spelers."