Beresterke Eliott Crestan wint prestigieuze 800 meter in Liévin met beste wereldjaarprestatie

Eliott Crestan heeft voor een stunt gezorgd in het Franse Liévin, waar jaarlijks de grootste Europese indooratletiekmeeting van het jaar doorgaat. Hij won de 800 meter in een beste wereldjaarprestatie van 1'45"10. Ook Naomi Van Den Broeck zette haar evolutie op de 400 meter door.

Eliott Crestan verraste vandaag vriend en vijand met een dominante overwinning op de 800 meter van de gerenommeerde atletiekmeeting in het Franse Liévin. Met een beste wereldjaarprestatie knalde hij als eerste over de streep: 1'45"10.

Van bij de start was Crestan voorin te vinden in een voor zijn doen ongebruikelijk agressieve wedstrijd. "Tot op vandaag heb ik nooit gedurfd om in zo'n grote wedstrijd helemaal voorin te gaan lopen, maar nu heb ik toch eens geprobeerd om mij vlak achter de haas te zetten", vertelde hij.



"En het heeft gewerkt. Vorig jaar liep ik hier ook, maar toen moest ik van ver komen en veel duwen en trekken om voorin te geraken. Dan werkte deze tactiek beter. Ik wist dat ik een seizoensbeste in de benen had, maar deze tijd is wel echt top natuurlijk. Ik klop hier grote namen."

Crestan tankte in Frankrijk vertrouwen voor het WK indooratletiek in Glasgow begin maart. "In de eerste plaats heb ik mezelf meer zekerheid bezorgd over deelname, want ik had een beetje schrik dat Pieter Sisk mij nog uit de ploeg zou lopen."