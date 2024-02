Vlaanderen deelt 6 nieuwe topsportcontracten uit, goed voor record van 79 stuks: "IJzersterke Vlamingen in Parijs"

Vandaag hield Sport Vlaanderen een Teamdag in Gent, waarop het goede nieuws officieel gemaakt werd. Naast de 6 nieuwe namen zijn er ook nog centen voor Red Panthers (hockey) en Belgian Cats (basketbal), wanneer ze met de nationale ploeg aantreden.



Vlaanderen totaliseert zo 79 topsportcontracten, bijna 40 procent meer dan in het begin van de regeerperiode in 2019, toen er 57 contracten waren. "Nog nooit lag dit cijfer zo hoog", legt minister van Sport Ben Weyts uit. "Ook al ligt de lat om een topsportcontract binnen te halen veel hoger dan vroeger."



"We hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd in topsport en we waren nog nooit zo ambitieus. Straks staan er ijzersterke Vlamingen in Parijs, die volop ondersteund worden."



De minister trok het topsportbudget op van 23 naar 30 miljoen euro. Een deel van dat geld gaat naar topsportcontracten, onder meer wereldtoppers Nina Derwael, Lotte Kopecky, Emma Plasschaert of Matthias Casse krijgen een volwaardig loon, zodat ze zich volledig kunnen focussen op hun sport." Een mondiale top 8-prestatie is wel een vereiste. En die ondersteuning krijgen nu ook de 6 nieuwe namen hierboven.



De Vlaamse topsportindex steeg in 10 jaar van 353 punten naar 1.042 punten, punten worden verdiend door medailles en top 8-noteringen op EK, WK of OS. "We maken duidelijke keuzes en dat loont", stelt Weyts. "De hele Vlaamse samenleving plukt daar de vruchten van: successen werken inspirerend, zien sporten, doet sporten."