Bloedarmoede in WK rally: amper 5 concurrenten voor Neuville voor wereldtitel: "Nu of nooit? Dat is altijd zo"

Al 5 keer greep hij er net naast... Is 2024 het jaar waarin Thierry Neuville eindelijk de oppergaai afschiet in het WK rally? De kaarten liggen alvast gunstig, want er werken slechts zes rijders een volledige WK-campagne af. Positief voor zijn wereldtitelkansen, minder positief voor de toekomst van het WK rally: "De sport moet evolueren."

Nu tweevoudig wereldkampioen en titelverdediger Kalle Rovanperä even wat gas terugneemt om te herbronnen, zijn de kansen van Neuville alvast gestegen. Misschien zijn ze zelfs nooit zo groot geweest, want amper 6 rijders werken een volledige WK-campagne af.

Toch geeft de vijfvoudige vicewereldkampioen niet op. Morgen begint hij in de eerste WK-rally van het seizoen in Monte Carlo met hernieuwde moed.

Een podiumplekje in de WK-eindstand lijkt dan ook vanzelfsprekend, want Neuville ziet zelf maar drie kandidaten voor de wereldtitel: Ott Tänak, Elfyn Evans en hijzelf.

"Ook nu zal men zeggen dat het nu of nooit voor mij is", zegt Neuville. "Dat was vorig jaar zo. Dat is dit jaar zo. Als ik verder doe, zal het altijd zo zijn. Maar hoe minder rijders er zijn, hoe meer kans je hebt. Dat is evident."

"Maar zoveel verschil met vorig jaar is er eigenlijk niet: toen waren er 4 favorieten, zonder Rovanperä blijven er nog 3 over."

De topfavoriet noemt Neuville zichzelf niet, want hij verloor in 2019 al eens de concurrentiestrijd met ploegmaat Tänak. Na een jaar bij Ford keert de Est nu terug naar Hyundai.

"Geen van ons twee wil geklopt worden door zijn ploegmaat", aldus Neuville in La Dernière Heure. "Toen hij in 2020 vertrok, dacht Ott dat hij me gemakkelijk voorbij zou kunnen steken. Dat bleek niet het geval. Zijn terugkeer motiveert me nog meer."

Neuville en Tänak hebben allebei 19 zeges in het WK rally. Het zet nog wat extra druk op een goede start in Monte Carlo, een rally die onze landgenoot in 2019 al eens won.

"We beginnen er met carte blanche", aldus Neuville. "In het begin mogen we nog vrij racen. Maar op een gegeven moment zal de best geklasseerde rijder een voordeel hebben."