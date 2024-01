Competitieleider Inter blaast Lazio omver op weg naar finale Italiaanse Supercup

Na Napoli heeft ook Inter zich verzekerd van een plekje in de finale van de Italiaanse Supercup. De competitieleider moest daarvoor Lazio Roma opzijzetten en deed dat in Saudi-Arabië met sprekend gemak. Ex-Club Bruggeling Tajon Buchanan kwam opnieuw niet van de bank.

Alles wijst erop dat het het jaar van Inter zal worden in Italië.

In de Serie A staat de ploeg van Simone Inzaghi aan de leiding en toont het steeds meer dé te kloppen ploeg te zijn in de laars.

En ook in de Italiaanse Supercup heeft het die goede lijn vanavond doorgetrokken. In Riyad trof het Lazio Roma in de eerste ronde.

Na 17 minuten liet Lazio Marcus Thuram moederziel alleen voor doel staan op een voorzet. De onvermijdelijke spits van Inter nam het cadeautje in dank aan en duwde de openingstreffer op het bord. Net na de rust diepte Hakan Calhanoglu de kloof uit vanaf de penaltystip en Davide Frattesi legde in het absolute slot de eindstand vast.

Donderdagavond al plaatste landskampioen Napoli zich ten koste van de verliezende bekerfinalist Fiorentina als eerste voor de finale met een duidelijke 3-0 overwinning.

De finale staat gepland op maandag. De Italiaanse Supercup wordt sinds dit jaar met 4 ploegen afgewerkt en wordt net als de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië gespeeld.