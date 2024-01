AS Roma stelt Daniele De Rossi aan als opvolger van ontslagen José Mourinho

di 16 januari 2024 13:48

Bij AS Roma kunnen ze niet leven met een rol als middenmoter in de Serie A. Coach José Mourinho moet de Italiaanse hoofdstad verlaten. Later kondigde de ploeg van Romelu Lukaku aan dat clubicoon Daniele De Rossi een contract tekende tot het einde van het seizoen.

José Mourinho is niet langer coach van AS Roma. De competitienederlaag zondag bij AC Milan (3-1) was de druppel die de emmer deed overlopen. Roma staat halfweg de competitie pas op de 9e plaats gerangschikt in de Serie A. In de Europa League moest de club tevreden zijn met een tweede plaats in de poules, achter Slavia Praag. Het zijn niet de resultaten die ze voor ogen hebben in de Italiaanse hoofdstad. Na 2,5 jaar neemt Roma afscheid van Mourinho, die er één prijs pakte: de Conference League in het seizoen 2021-2022. Eind vorig seizoen werd in Boedapest de finale van de Europa League verloren tegen Sevilla.

Onmiddellijke verandering is noodzakelijk. AS Roma

"Bij AS Roma willen we José Mourinho bedanken voor de passie en inzet die hij altijd getoond heeft", klinkt het bij de Amerikaans clubeigenaars Dan en Ryan Friedkin. "We zijn echter van mening dat, in het belang van de club, onmiddellijke verandering noodzakelijk is."

Wie de ploeg uit het slop moet halen, is nog niet duidelijk.

Roma is de club van Rode Duivel Romelu Lukaku Hij maakte dit seizoen 14 doelpunten tot nu toe: 8 in de Serie A, 5 in de Europa League en 1 in de Coppa.

Daniele De Rossi neemt roer over