Filip Joos zag Mourinho een "naakte keizer" worden bij Roma en schat impact voor Lukaku in: "Hij was geen trainer meer"

di 16 januari 2024 12:03

In de eeuwige stad kende José Mourinho dan toch een einde. Na een kleine 3 jaar heeft AS Roma afscheid genomen van zijn polarisende coach. Filip Joos snapt dat het krediet van de Portugees helemaal op was: "Want eigenlijk was Mourinho geen trainer meer", aldus de kenner van het huis, die ook de gevolgen voor Romelu Lukaku inschat.



Veel spektakel naast het veld, magere resultaten in Italië en één Conference League-trofee voor in de prijzenkast.



Na een rollercoasterparcours nam AS Roma vanochtend afscheid van José Mourinho. Voor Filip Joos kwam dat ontslag allerminst als een verrassing. "Want eigenlijk was Mourinho geen trainer meer", aldus de Italië-kenner. "Hij vervulde de rol van polemist, persman, scheidsrechters-aanvaller, goeroe en rattenvanger van Roma. Maar voetbalcoach? Nee, dat niet. Qua spel kon het onmogelijk slechter." "In de beker tegen Lazio schoot Roma pas in de 91e minuut een keertje tussen de palen, tegen Milan was het niet om aan te zien. Kijk, het is geen wereldploeg, maar je moet er toch beter mee kunnen doen."

Rome heeft veel zotte keizers gehad, maar Mourinho stond naakt in het stadion. Filip Joos

De Portugees slaagde er tijdens zijn ambtstermijn wel in om het Stadio Olimpico weer vol te laten lopen. Alleen zag Joos dat Mourinho voor de ogen van zijn publiek steeds vaker de pedalen verloor.

"Mourinho kreeg het Romeinse volk achter zich. Op dat vlak zal er straks sowieso nostalgie zijn. Alleen kan zoiets dus ook op valse grond lukken. Mourinho stak altijd het vuur aan, maar bluste nooit. Dat kan je onmogelijk blijven doen." "Eigenlijk hadden ze Mourinho al na de Europa League-finale moeten ontslaan. Hoe hij daar de ref belaagde na een aangeschoten bal en bleef volhouden dat het de grootste diefstal ooit was... Rome heeft veel zotte keizers gehad, maar Mourinho stond naakt in het stadion. Hij zette zichzelf in zijn blootje. Dat was een vorm van exhibitionisme die niet kon."

Lukaku in de val

En dus krijgt Romelu Lukaku straks een nieuwe coach. Volgens Joos wellicht geen slechte zaak voor de Rode Duivel. "Lukaku stond nu in een team dat niet bij machte was om hem in topmatchen een echte spits te laten zijn. Hij heeft zichzelf deze zomer op dat vlak een beetje in een val met Mourinho laten lokken." "Weet je, veel mensen hebben zich ook verkeken op de liefde tussen Mourinho en Lukaku. Die was bij Manchester United nu ook niet gigantisch, hé. Door foute inschattingen is Lukaku met het mes op de keel bij Roma beland. En tegelijk was het de grootste club die Mourinho nog als groot aanzag."

Ik ben 1.000% zeker dat iemand als Hein Vanhaezebrouck momenteel een betere trainer is dan José Mourinho Filip Joos