Filip Joos trok voor 1 man op bedevaart naar Italië en zag ook Duivels duel: "De Ketelaere stond tegen psychopaat"

Filip Joos was zondagavond een aandachtig toeschouwer in het Stadio Olimpico in Rome. Onze voetbalcommentator kreeg er een duel tussen Romelu Lukaku en Charles De Ketelaere geserveerd, maar dat was eigenlijk niet eens de hoofdreden van zijn tripje. Hij doet zelf het relaas van zijn Italië-reis.

"De Ketelaere tegenover een psychopaat"

"Het was een verrassing dat Charles De Ketelaere aan de aftrap stond. En - ondanks zijn wissel aan de rust - vond ik hem zeker niet slecht. Hij werkte hard zonder de bal, hield hem ook af en toe goed bij."

"De Ketelaere kreeg ook de kans op de 0-2, maar zag Rui Patricio zijn poging goed redden. Een gemiste mogelijkheid." "En dan was er één moment... Mancini beging een fout waarvoor je in het judo uitgesloten wordt. De Ketelaere stond tegenover een psychopaat. Eigenlijk moet Mancini aan elke match met geel beginnen, want die krijgt hij toch."

"Na die belachelijke overtreding ging de Italiaan nog 2 keer fel door. Dan speelt de reputatie van CDK, een mooie en brave Belgische voetballer die wegdeemsterde bij Milan, toch in het hoofd van de coach. Op dat moment is de wissel gemaakt."

"Jammer dat hij de kans niet kreeg om zich na rust boven die zot in zijn rug te zetten. Het pleit wel voor De Ketelaere dat zijn vervanger Scamacca na amper 3 minuten al een kleine natrapbeweging deed en de rest van de match geen bal meer raakte."

"Zijn opvolger deed het dus echt niet beter. Ik vond De Ketelaere dus zeker niet slecht. Als die ene kans binnen zat, dan was het hosanna geweest in de Italiaanse kranten. Nu was het maar gewoontjes."

"Hoopgevende prestatie van Lukaku"

" Romelu Lukaku was zéér goed in de eerste helft. Hij vertolkte de rol van spits als spelverdeler en zette aanvallen op door de bal prima te deviëren of bij te houden met een mannetje in de rug. Ook na rust haalde hij nog steeds niveau, maar zakte hij - en Dybala helemaal - weg." "Maar Lukaku leverde dus wel een hoopgevende prestatie af. Ik zag hem nadien ook met de vuist op de reclameborden slaan - voor mij is dat een goed teken. Het is dankzij Lukaku en Dybala dat Roma toch nog op een 8e plek staat. Zonder hen zou er aanvallend simpelweg niks gebeuren." "Al snap ik dat hij het daardoor ook na een uur moe wordt en vooral hét moe wordt."

Zonder Dybala en Lukaku zou er aanvallend simpelweg niks gebeuren. Filip Joos

"Wat ik wel vind - en daardoor zal Lukaku geen 30 goals maken: het is geen spits die op voorzetten actief en/of sterk is."

"Dat hij de aanvallen bij Roma vaak zelf moet opzetten, werkt in dat opzicht wel als een alibi. Alleen mis je daardoor wel scherpte op ballen die van de flank komen."

"Lukaku wil op zo'n moment iets minder scoren, liever heeft hij dat ze hem erdoorheen loodsen met een bal via de grond. Je ziet dat vooral ook bij vrijschoppen. Hij staat er dan tussen, maar weet eigenlijk dat het zijn ding niet is. Daar moet hij iets actiever zijn - je weet nooit dat er een appel uit de kast valt." (lees voort onder de foto)

Romelu Lukaku en Roma moesten de punten delen met Atalanta.

"Zirkzee is the real thing"

"Bologna met Joshua Zirkzee aan het werk zien, was dé reden van mijn reis. Ik zat naast een mevrouwtje van 75 die elk liedje mee zong, onoverdekt, in de regen... Maar ik was dolgelukkig dat ik 4 baltoetsen en 3 ideeën van Zirkzee gezien heb die superieur waren." "Echt waar, het talent droop er zo vanaf. Alleen volgde er geen goal uit, omdat de rest van de ploeg het niet ziet of kan verzilveren. Maar die acties maakten mijn reis de trip waard." "Het zal alleen frustrerend worden, omdat nu iedereen op hem gaat letten. Dus ik vrees dat het in cijfers wat minder zal worden. Maar Zirkzee is voor mij echt the real thing. Hij is eigenlijk een speler voor Manchester City, dat type voetbal. Iemand die de rest van de ploeg beter laat voetballen."

Ik snap dat Bayern Joshua Zirkzee voor 20 miljoen zou willen terugkopen. Filip Joos

"Ik snap dat Bayern hem voor 20 miljoen zou willen terugkopen, omdat ze zien dat het een supertalent is. En dan wil je niet dat hij volledig doorbreekt bij pakweg Tottenham."

"Weet je, als ik als Ajax-fan Sven Mislintat (de ontslagen sportief directeur, red.) tegenkwam, dan zei ik maar één woord: "Zirkzee". En dan zou hij moeten afdruipen met de staart tussen de benen."

"Ik ben écht benieuwd wat de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman gaat doen. Je kunt niet zoals op het WK grijpen naar Weghorst of Depay. Zirkzee is veel beter als je modern voetbal wilt brengen. Alleen speelt hij maar bij Bologna en zullen straks niet meer vierde staan. Er zullen dus vraagtekens zijn."

"Plots wist ik weer waarom het zo fijn is in een Belgisch stadion"