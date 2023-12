De bondscoach ziet Hanne Desmet elke wedstrijd scoren: "Op elke afstand kan ze goud pakken"

Met goud en brons in de Wereldbeker van Seoel heeft Hanne Desmet nog maar eens laten zien dat ze tot de wereldtop behoort in het shorttrack. Zelfs met ziektekiemen in haar lijf weet ze nog te scoren.

Naast de successen van Hanne Desmet heeft ook de Belgische mannenploeg gescoord in Zuid-Korea. Zij gleden naar brons op de 5.000 meter aflossing.

"Een hartstikke mooi resultaat", reageert de bondscoach.

"We zijn al een paar jaar aan het kijken welk niveau we kunnen halen met de estafetteploeg. Vorig jaar reden we enkele keren in de top 8, nu doen we dat elke Wereldbeker. En als je wat vaker in de halve finales staat, kom je uiteindelijk ook in de grote finale terecht."



Dat zal nog niet elke keer gebeuren. "We moeten nog een grote stap maken, maar we staan wel klaar om de grote landen de medailles af te snoepen", verzekert Ingmar van Riel.



"Als we telkens tot de top 3 willen behoren, hebben we meer dan 6 goeie schaatsers nodig", gaat de bondscoach voort. "Met 10 tot 12 sterke schaatsers kan je ook op training altijd op een hoog niveau trainen."