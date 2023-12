BEKIJK: Hanne Desmet pakt brons op 1.500 meter na vroege aanval, ook aflossingsploeg op het podium

De Belgische gemengde shorttrackploeg moet in Seoel vrede nemen met de B-finale. In de halve eindstrijd eindigden Hanne en Stijn Desmet, Tineke den Dulk en Adriaan Dewagtere als vierde en laatste.



Vlak voor de eerste wissel kwam Dewagtere ten val. Op dat moment lag de ploeg van bondscoach Ingmar van Riel al op de vierde plaats. Met een achterstand van ruim een ronde op winnaar Zuid-Korea kwamen de Belgen over de eindstreep. De Verenigde Staten werden tweede, Polen werd derde. De tweede plaats was vereist om tot de A-finale door te dringen.



In de B-finale komt het Belgische kwartet later vandaag uit tegen Polen, Japan en Duitsland. In de rangschikking voor de wereldbeker bezetten de Belgen de zesde plaats. Bij drie eerdere wereldbekerwedstrijden dit seizoen bleek de B-finale eveneens het hoogste haalbare.



In de herkansingen slaagden Tineke den Dulk en Warre Van Damme er op de 1.500 meter niet in zich bij de halvefinalisten te scharen. Voor Enzo Proost was de horde naar de kwartfinale 1.000 meter te hoog.