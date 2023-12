Joris Nieuwenhuis herontdekt zichzelf in de cross: "Op de weg wist ik dat er gevallen zou worden"

Joris Nieuwenhuis voelt zich als een vis in het water op sneeuw, bewees hij in Val di Sole. Een voorbode voor het WK in Tabor?

Toptalenten in het veld zoals Wout van Aert, Mathieu van der Poel en nu ook Thibau Nys maken de overstap naar de weg. Joris Nieuwenhuis doet het omgekeerde. "Het doet veel deugd om weer te crossen", vertelt de nieuwe sneeuwkoning.



Joris Nieuwenhuis is de man in vorm. De voorbije weken won de 27-jarige crosser de Superprestigemanches van Boom en Merksplas. Afgelopen zondag deed hij daar in de Italiaanse Alpen zijn eerste Wereldbekeroverwinning bij. In de sneeuw. "Ja, ik wist niet meer hoe dat voelde, maar het liep goed", vertelt Nieuwenhuis. "Ik rijd sinds mijn 4e met de BMX en dat kwam nu van pas. Op sneeuw draait het om techniek en minder om vermogen." De kans is groot dat het WK dit seizoen ook op een witte ondergrond wordt gereden. In Tabor is al sneeuw gevallen. "Hopelijk ligt er ook begin februari sneeuw in Tsjechië. Ik voel me er goed bij." En dat in de heimat van zijn held: Zdenek Stybar. "Ja, daar keek ik naar op toen ik als jongen naar het veldrijden keek", lacht Nieuwenhuis. (lees voort onder de video)

Nekprobleem achter de rug

Het is geen toeval dat Joris Nieuwenhuis de jongste weken op een hoog niveau rijdt. De crosser van Baloise - Trek Lions is eindelijk verlost van knagende rugpijn. "Sedert Niel, waar ik tweede werd, draait het weer", legt hij uit. "Ik ondervind weinig last meer." Het was even zoeken voor Nieuwenhuis waar het probleem vandaan kwam. Een onevenwicht in zijn hoge nek bleek de oorzaak. "Sinds we dat weten, is de kinesist ermee aan de slag gegaan en ben ik beter en beter beginnen te rijden."

podiumplaatsen Joris Nieuwenhuis dit seizoen 1e Wereldbeker Val di Sole (Ita) Superprestige Boom

Superprestige Merksplas Major Taylor Cross (VS) 2e Superprestige Niel 3e Wereldbeker Troyes (Fra)

"Kon voorspellen wanneer er gevallen zou worden"

Tot vorig jaar koerste Joris Nieuwenhuis ook op de weg. Nu is hij weer 100 procent veldrijder, de discipline waar hij in 2017 de wereldtitel bij de beloften pakte. "Ik heb altijd met plezier gereden voor DSM, maar ik ervaar meer vrijheid als crosser", zegt Nieuwenhuis, die blokkeerde op de weg. "Ik heb massasprints voor Cees Bol aangetrokken en dan kon ik voorspellen wanneer er gevallen zou worden. En dat ligt niet altijd aan jezelf." Daarom hield Nieuwenhuis zo van Parijs-Roubaix. "Daar is het man tegen man, zoals in het veld. Het geeft me meer voldoening." "Mijn zeges de jongste weken tonen aan dat ik de juiste keuzes heb gemaakt. Dat doet deugd."

Op de weg cijferde Joris Nieuwenhuis zich weg voor sprinter Cees Bol.

Zijn eerste doel heeft Nieuwenhuis bereikt. "Ik wilde een tv-cross winnen en een goed klassement rijden. Dat is aardig aan het lukken."



En de kampioenschappen? "Die zullen helemaal anders aanvoelen", weet hij. "Als wegrenner moest ik me focussen op het WK, nu hoef ik mijn seizoen er niet meer te redden. Een heel ander gevoel."

"Gravelbiken zoals Tom en Wout veldrijden"

Naast het veldrijden zoekt de veldrijder met de baard zijn gitaar of de natuur op.

Klinkt als een echte gravelbiker, niet? "Gravelbiken is voor mij wat veldrijden voor Tom Pidcock en Wout van Aert betekent. Ik bekijk het als een voorbereiding en ontspanning." Dit weekend in Herentals en Namen komen Pidcock en Mathieu van der Poel zich "ontspannen". Nieuwenhuis vindt het prima. "Het is goed voor onze sport. En het publiek weet het veldrijden dan ook te vinden."