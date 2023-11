"Ik weet u wel te vinden" levert Patro-trainer Stijn Stijnen vier wedstrijden schorsing op

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) stelde een schorsing van 7 wedstrijden, waarvan 4 effectief voor. Ook keeperstrainer Niels Hermans moet 2 matchen brommen door verwensingen aan het adres van de scheidsrechters.

Uit het scheidsrechtersverslag bleek dat Stijn Stijnen zich de hele partij intimiderend opstelde tegenover de vierde scheidsrechter. In de eerste helft kreeg Stijnen al geel voor zijn gedrag, maar dat weerhield hem niet om tijdens de rust de vierde scheidsrechter opnieuw te bedreigen.

"Ik zie u wel in de rechtbank", liet Stijnen optekenen. Net als: "Ik weet u wel te vinden, maandag is uw carrière voorbij."

Het Disciplinair Comité was scherp voor de coach. "Door woorden en gedragingen heeft Stijnen actief bijgedragen tot een opstandige en zelfs vijandige sfeer. Hij had onmiskenbaar tot doel de vierde official te destabiliseren en te treffen door een ernstige vrees", klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat Stijnen als coach voor het DCP moet verschijnen, het Comité ziet ook geen verbetering in het gedrag van de voormalig doelman.

Dat hij na zijn uitsluiting en het laatste fluitsignaal alsnog het veld opkwam om onder meer verhaal te halen bij de scheidsrechters, leverde hem nog een speeldag schorsing op. Alles samen moet Stijnen ook 2500 euro betalen.