Patro-trainer Stijn Stijnen woest om cruciale 1-2: "We werden geflikt, Tissoudali gaf hands zelf toe"

Was het handspel of niet?



Eerlijk: op basis van de beschikbare beelden - zie hierboven - durven wij niet te zeggen of Tarik Tissoudali bij de 1-2 de bal met de hand beroerde.

Voor Patro-trainer Stijn Stijnen bestond er evenwel geen twijfel over. De coach uitte ook zijn ongenoegen tegenover de ref en pakte rood. Ook in een eerste reactie achteraf was de woede van Stijnen allerminst bekoeld.

"Als je de beelden achteraf terugziet, is het moeilijk om je emoties onder controle te houden", klonk het.



"De 1-2 was een zuivere handsbal - Tissoudal gaf het zelf toe. (op dreef) Wij worden hier geflikt. Als club moeten we zware investeringen doen. Je doet mee in een professioneel toernooi en dan is er hier geen VAR - iets dat zomaar beslist wordt. (zucht) Zo'n moment is beslissend. Je voelde dat Gent begon te panikeren bij die 1-1-tussenstand."