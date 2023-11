KAA Gent doorprikt de droom van Patro Eisden in het slotkwartier

Fase per fase

Fase per fase

clock 90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Einde. AA Gent heeft zich dan toch niet laten verrassend bij zijn eerste opdracht in de Croky Cup. Na een zorgeloze eerste helft werd het na een snelle gelijkmaker van Patro Eisden toch nog spannend. Met een onrechtstreekse vrije trap had het zelfs een uitgelezen kans op een 2-1-voorsprong, maar Gent haalde het met late goals van Hong en Kums. AA Gent staat voor het 22e seizoen op een rij in de achtste finales. . Einde AA Gent heeft zich dan toch niet laten verrassend bij zijn eerste opdracht in de Croky Cup. Na een zorgeloze eerste helft werd het na een snelle gelijkmaker van Patro Eisden toch nog spannend. Met een onrechtstreekse vrije trap had het zelfs een uitgelezen kans op een 2-1-voorsprong, maar Gent haalde het met late goals van Hong en Kums. AA Gent staat voor het 22e seizoen op een rij in de achtste finales.

clock 90' Het vlammetje bij Patro Eisden is gedoofd. AA Gent moet nog 4 minuten volmaken om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Beker van België. . tweede helft, minuut 90. extra time extra time Het vlammetje bij Patro Eisden is gedoofd. AA Gent moet nog 4 minuten volmaken om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Beker van België.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Hong ziet dat doelpuntenmaker Hadj Moussa geblesseerd op het veld zit en trapt de bal buiten. Het geeft Stijnen de kans om Bentayeb, Bammens en Bounou op het veld te gooien. Corstjens, Hadj Moussa en Pierrot mogen uitblazen op de bank. . Hong ziet dat doelpuntenmaker Hadj Moussa geblesseerd op het veld zit en trapt de bal buiten. Het geeft Stijnen de kans om Bentayeb, Bammens en Bounou op het veld te gooien. Corstjens, Hadj Moussa en Pierrot mogen uitblazen op de bank.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Watanabe lijkt ook deze wedstrijd nog vol te maken. De Japanner heeft nu al 22 wedstrijden van AA Gent elke seconde gespeeld. . Watanabe lijkt ook deze wedstrijd nog vol te maken. De Japanner heeft nu al 22 wedstrijden van AA Gent elke seconde gespeeld.



clock 82' tweede helft, minuut 82.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Met de overwinning op zak gooit Hein Vanhaezebrouck nog wat sterkhouders tussen de lijnen. Brown, Cuypers en Samoise mogen nog wat wedstrijdritme opdoen. . Met de overwinning op zak gooit Hein Vanhaezebrouck nog wat sterkhouders tussen de lijnen. Brown, Cuypers en Samoise mogen nog wat wedstrijdritme opdoen.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Kums neemt alle hoop weg. AA Gent zal zich dan toch niet laten verrassen door Patro Eisden. Fofana legt de bal voor de rechter van Sven Kums, die onhoudbaar in de linkerhoek knalt. Bij 1-3 lijkt de wedstrijd nu wel gespeeld. . Kums neemt alle hoop weg AA Gent zal zich dan toch niet laten verrassen door Patro Eisden. Fofana legt de bal voor de rechter van Sven Kums, die onhoudbaar in de linkerhoek knalt. Bij 1-3 lijkt de wedstrijd nu wel gespeeld.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Bij Patro Eisden klagen ze, nadat ze handspel van Tissoudali hebben gezien bij de voorzet. Er is geen VAR die hen gelijk kan geven. . Bij Patro Eisden klagen ze, nadat ze handspel van Tissoudali hebben gezien bij de voorzet. Er is geen VAR die hen gelijk kan geven.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Hong verlost Gent: 1-2. Ze hebben het lang zonder hem moeten doen en AA Gent is maar al te blij dat Hong terug is van de Asian Games. De Zuid-Koreaan staat klaar in de kleine baklijn om binnen te trappen. . Hong verlost Gent: 1-2 Ze hebben het lang zonder hem moeten doen en AA Gent is maar al te blij dat Hong terug is van de Asian Games. De Zuid-Koreaan staat klaar in de kleine baklijn om binnen te trappen.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Watanabe kan nog net een dikke teen tussen een steekbal van Pierrot steken. Patro gelooft duidelijk in een stunt en gaat vol voor de overwinning. . Watanabe kan nog net een dikke teen tussen een steekbal van Pierrot steken. Patro gelooft duidelijk in een stunt en gaat vol voor de overwinning.

clock 72' tweede helft, minuut 72. AA Gent is zeker niet met een B-elftal gestart, maar heeft het toch niet onder de markt in Maasmechelen. Moet Hein Vanhaezebrouck alsnog Cuypers of Brown inzetten? . AA Gent is zeker niet met een B-elftal gestart, maar heeft het toch niet onder de markt in Maasmechelen. Moet Hein Vanhaezebrouck alsnog Cuypers of Brown inzetten?

clock 71' tweede helft, minuut 71. Stijnen grijpt in. Aanvaller Sam en Dansoko moeten naar de zijlijn, Stijn Stijnen gooit Sigurdarson en Bamona tussen de lijnen bij Patro Eisden. . Stijnen grijpt in Aanvaller Sam en Dansoko moeten naar de zijlijn, Stijn Stijnen gooit Sigurdarson en Bamona tussen de lijnen bij Patro Eisden.

clock 68' tweede helft, minuut 68.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Scheidsrechter Ken Vermeiren krijgt het moeilijk om de wedstrijd onder controle te houden. Hij moet nogmaals enkele spelers de levieten lezen. De spanning neemt duidelijk toe. . Scheidsrechter Ken Vermeiren krijgt het moeilijk om de wedstrijd onder controle te houden. Hij moet nogmaals enkele spelers de levieten lezen. De spanning neemt duidelijk toe.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Stef Peeters gaat liggen in het strafschopgebied, maar van contact is geen sprake. Toch gaat de man van de assist zich revancheren. Het levert hem geel op. . Stef Peeters gaat liggen in het strafschopgebied, maar van contact is geen sprake. Toch gaat de man van de assist zich revancheren. Het levert hem geel op.

clock 65' tweede helft, minuut 65. AA Gent voert de druk nu stelselmatig op. Tissoudali dribbelt zich vast in het strafschopgebied. . AA Gent voert de druk nu stelselmatig op. Tissoudali dribbelt zich vast in het strafschopgebied.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Belin houdt Patro recht. Na Orban en De Sart is het aan Sven Kums om een vrije trap te nemen. Hij kan de bal wel naast de muur mikken, maar niet voor het eerst ligt Belin dwars. Hij duwt de bal weg uit de gevarenzone. . Belin houdt Patro recht Na Orban en De Sart is het aan Sven Kums om een vrije trap te nemen. Hij kan de bal wel naast de muur mikken, maar niet voor het eerst ligt Belin dwars. Hij duwt de bal weg uit de gevarenzone.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Stijn Stijnen kreeg in de eerste helft al een waarschuwing en krijgt nu ook een gele kaart onder de neus geduwd. De hele bank van Patro veerde recht na de vrije trap voor Gent. . Stijn Stijnen kreeg in de eerste helft al een waarschuwing en krijgt nu ook een gele kaart onder de neus geduwd. De hele bank van Patro veerde recht na de vrije trap voor Gent.