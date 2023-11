Kijk vandaag naar de strijd op de Koppenberg en de bekerclash tussen Lierse en Antwerp

Koppenbergcross (11.40 en 13.30 uur)

We trappen uw sportdag af met een veldritklassieker: de Koppenbegrcross.

Om 11.40 uur beginnen we met de wedstrijd bij de vrouwen. Wereldkampioene Fem van Empel aast er op een 6e seizoenszege op een rij. Vorig jaar won ze met bijna een minuut voorsprong op Denise Betsema.

Bij de mannen is het uitkijken naar de pocketcrossers Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Iserbyt staat 3 keer op de erelijst van de slopende veldrit, maar vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in de Nederlander.

Wis hijst zich vandaag als winnaar over de Koppenberg? De uitzending begint om 13.30 uur en is live te bekijken in de Sporza-app, op onze website en op VRT 1.