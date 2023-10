De ongeziene penaltystats van Davy Roef, die zijn geheim (een beetje) deelt: "Misschien eens op EuroMillions spelen"

Aan de universiteit voor penaltypakkers studeert hij af met de allerhoogste onderscheiding. Davy Roef (29) is na de voorbije week een fenomeen geworden in het stoppen van elfmeters. Eentje tegen Breidablik, gisteren twee tegen Standard. Goed voor straffe statistieken én veel lof: "Het is een kwestie van studeren en een beetje geluk", lachte Roef bescheiden.