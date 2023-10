KAA Gent wervelt in eerste helft voorbij Standard en dankt opnieuw penaltyfenomeen Davy Roef

KAA Gent - Standard in een notendop:

Ontketend KAA Gent blaast Standard weg

Een penalty na amper twee minuten. Veel beter kon de wedstrijd niet beginnen voor KAA Gent, maar Cuypers mikte de strafschop slap op Bodart. De toon was wel gezet. Gent nam resoluut het commando en Bodart hield Standard overeind toen Kandouss van dichtbij kon koppen.



Halfweg de eerste helft kreeg ook Standard, na tussenkomst van de VAR, een penalty. Kanga was evenwel in hetzelfde bedje ziek als Cupers en Roef deed zijn reputatie als penaltystopper nog maar eens alle eer aan.



Zo rond het halfuur duwde Gent het gaspedaal nog wat dieper in. Bodart kon pogingen van Hong en Tissoudali nog pareren, maar uiteindelijk kraakte de Standard-doelman toch. Op een doorgekopte corner werkte Tissoudali de bal via Fossey in doel: 1-0.

De ban was gebroken en amper drie minuten later stond het al 2-0. Op aangeven van uitblinker Brown maakte Cuypers zijn penaltymisser goed met een rake kopbal. Nog voor de rust zorgde een ontketend Gent voor de 3-0. Na een knappe schijnbeweging gaf Tissoudali Bodart opnieuw het nakijken.