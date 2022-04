Van trauma naar triomf: het verhaal achter de gewonnen strafschoppenreeks van KAA Gent

Flashback naar 2 februari 2022. In de heenmatch van de halve finales tegen Club Brugge laat Julien De Sart vanaf 11 meter een unieke kans liggen om de gelijkmaker te scoren. Dramatisch getrapt, zonder enige overtuiging. Pas twee maanden later volgt een nieuwe strafschop voor KAA Gent. Gisteren dus. De eerste in de cruciale penaltyreeks tegen Anderlecht. Diezelfde De Sart trapt nu onhoudbaar in de winkelhaak. "Zelfs drie keepers hadden die niet gestopt", loofde zijn trainer.

U weet wie uiteindelijk aan het langste eind trok. Zeker gezien de penaltyreputatie van beide ploegen dit seizoen toch een enorme verrassing. De Buffalo’s sleepten al het hele jaar een strafschoppentrauma met zich mee: voor gisteren amper 4 van de 9 stuks gescoord - op school ben je dan gebuisd. Onder meer Vadis Odjidja, Roman Bezoes en Julien De Sart faalden. Daartegenover stonden de indrukwekkende cijfers van Anderlecht vanaf de stip: 10 gescoord (6x Refaelov, 3x Gomez en 1x Raman) en amper eentje gemist.

KAA Gent sleepte al het hele seizoen een penaltytrauma met zich mee. Onder meer Vadis Odjidja miste tegen Union.

Tactisch en mentaal schaafwerk

En tóch won KAA Gent dus. Want achteraf bleek dat niet enkel De Sart er alles aan had gedaan om het penaltyspook van zich af te schudden. “Nadat we enkele maanden geleden zo vaak strafschoppen gemist hadden, zijn we er veel op blijven oefenen”, onthulde trainer Hein Vanhaezebrouck. “Het was ook een geluk dat we Europees overwinterden. Zo konden we er nog vaker aan werken met het oog op de knock-outfase.” De coach schaafde hard aan de specifieke techniek bij zijn spelersgroep. “We hebben tips meegegeven en bij iedereen individueel gezocht naar de beste manier om de trappen. Voor de ene was dat met een korte en trage aanloop, bij de andere door te wachten op de keeper. Ik vond het geweldig om zien hoe ze daarin geëvolueerd zijn.”

Volgens mij had Anderlecht exact dezelfde tips meegekregen als wij. Ze deden exact hetzelfde - grappig om te zien. Vadis Odjidja

Daarnaast bereidde de technische staf van KAA Gent de spelersgroep ook mentaal voor op strafschoppen. In de aanloop gaf psycholoog Eva Maenhout een uiteenzetting over de succesfactoren bij een penaltyreeks. Gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van de Noorse specialist Geir Jordet, die in 2017 een belangrijke rol had in de bekerwinst van Zulte Waregem na strafschoppen. Gent haalde dezelfde trucjes nog eens boven. Bijvoorbeeld door zeer uitbundig te juichen bij een omgezette strafschop en zo een gevoel van onoverwinnelijkheid uit te stralen. Al moest aanvoerder Vadis Odjidja eens hartelijk lachen toen hij vertelde over de aanpak. “Want volgens mij had Anderlecht exact dezelfde tips meegekregen”, grijnsde hij. “Ze deden identiek hetzelfde als wij. Het was eigenlijk grappig om te zien.”

Vergeten strafschoppenexpert in doel