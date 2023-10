Meer dan een spelletje: Shakira warmt u op voor het BK Just Dance: "In België nog onderbelicht'

Van een Wii-spelletje voor tv tot een Belgisch kampioenschap in de Expohal van Gent. Zondag strijden verschillende deelnemers om de Belgische titel Just Dance. Titelverdedigster Shakira geeft tekst en uitleg bij de sport en het evenement.

U kent Just Dance waarschijnlijk van Nintendo Switch.

Voor wie het niet kent: het is een spel waarbij de dansbewegingen van personages op het scherm zo goed mogelijk moeten nagebootst worden. Hoe beter je de choreografie doet, hoe meer punten je krijgt.

Wilt u het van dichtbij bekijken, kunt u zondag vanaf 11 uur dus terecht in de Expo van Gent voor het BK Just Dance. De laatste rondes worden gespeeld iets voor 16 uur.

Voor de kenners: in de finale worden van 2 nummers de “Extreme” versie gespeeld. Daarin kunnen enkel punten verdiend worden indien de uitwerking perfect is bij elk deel van de choreografie.

Niet enkel die score telt dan mee, ook mogen de 3 mensen uit de jury elk punten geven op uitstraling en inzet. Die punten, samen met de score van het spel, bepalen dan de uiteindelijke winnaar.

Shakira

De huidige Belgische kampioene Just Dance is Shakira (20) uit Brugge. “Vroeger was ik een echte gamer en speelde ik voor de fun", doet Shakira haar verhaal. Maar als esporter is het allemaal een pak serieuzer geworden. "Na lang twijfelen besloot ik vorig jaar om de allereerste keer te proberen om deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap. Tot mijn grote verbazing kwam ik meteen als beste uit de bus." "Sindsdien heeft ze de smaak ferm te pakken: "Ik ben terechtgekomen in een geweldige community en leerde verschillende Just Dancers kennen van over de hele wereld. Ik hoop zelf eens België te kunnen vertegenwoordigen tijdens een wereldkampioenschap.”

Ik merk dat we België nog niet genoeg doen met Just Dance. Shakira

Want in het buitenland is er toch al heel wat meer aandacht voor de discipline. “Ik merk dat we België nog niet genoeg doen met Just Dance, in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk, Amerika en Nederland", vertelt Shakira Met de toevoeging van Just Dance aan de Olympic Esports Series hoopt het IOC alvast om zelf meer aandacht te krijgen voor Esports.