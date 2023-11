Italië moet shocktherapie overleven, Kroatië of Belgische boosdoener? De stand van zaken in de EK-voorrondes

De interlandperiode van de laatste kans op een rechtstreeks EK-ticket staat voor de deur. Hoog tijd voor een overzicht van de kwalificatiestrijd voor Euro 2024 volgende zomer in Duitsland. Wist u bijvoorbeeld al dat Albanië in polepositie ligt voor het EK? Of dat Kroatië en Italië nog heel wat werk voor de boeg hebben? Een volledig overzicht hieronder.